Konflikte am Arbeitsplatz kommen Unternehmen teuer zu stehen

Idstein (ots) - Professoren der Hochschule Fresenius stellenLösungsansätze vor, wie sich Konflikte im Job vermeiden lassenKonfliktkosten - ein Begriff, der sich aus gleich zweiunerfreulichen Wörtern zusammensetzt. Vielleicht wird er deshalb ehergemieden. Sicher ist, dass deutsche Unternehmen die intensiveBeschäftigung mit dem Thema scheuen. Wer gibt schon gerne zu, dass esKonflikte gibt? Und wer braucht eigentlich noch eine weitereKostenart? Indes wären Transparenz und die richtige Einordnungratsam, möglicherweise sogar gewinnmaximierend. An der HochschuleFresenius beschäftigten sich gleich zwei Antrittsvorlesungen imFachbereich Wirtschaft & Medien mit der Problematik undentsprechenden Lösungsansätzen."Konflikte können je nach Anzahl der Beteiligten undUnternehmensgröße leicht Kosten von deutlich mehr als 10.000 EURverursachen", sagt Prof. Dr. Karsten Munscheck, der jetzt ebenso wieProf. Dr. Ingo Aberle vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft undKunst zum Professor berufen wurde. "Sind in einem Großkonzern mehrereAbteilungen über einen längeren Zeitraum verwickelt, können dieseauch auf einen zweistelligen Millionenbetrag anwachsen. Und das, ohnedass das den Parteien bewusst ist." Kaum ein Betrieb misst nämlichKonfliktkosten als eigene Kostenart. Stattdessen zeigen sichKonfliktkosten in Form von Umsatzrückgängen, Krankheitskosten oderals Aufwand in der Personalabteilung, wenn neue Mitarbeiter oderZeitarbeitskräfte gesucht werden müssen. "Zur Messbarkeit derKonfliktkosten ist die Einführung einer Schattenrechnungerforderlich, aus der hervorgeht, welche Kosten auf Konfliktezurückzuführen sind. Klingt kompliziert, ist aber in Anbetracht derHöhe der Konfliktkosten eine lohnende Investition."Das setzt voraus, dass Vorstände, Geschäftsführer undAbteilungsleiter akzeptieren, dass es Konflikte in ihrem Bereich gibtund offen damit umgehen. Daran hapert es: "Konflikte werden häufiggeleugnet. Hierzu trägt sicher bei, dass sich die wenigsten über dasAusmaß der negativen Auswirkungen bewusst sind. Viele wissen auchnicht, wie sie Konflikte lösen sollen." Wie entstehen nun Konflikteam Arbeitsplatz? Am häufigsten sind nach Ansicht von Prof. MunscheckKonflikte über Zuständigkeiten, die Arbeitsverteilung oder dieArbeitsweise in einem bestimmten Bereich.Ursächlich kann auch die Zusammensetzung des Teams sein, wennnämlich ältere und jüngere Kollegen zusammenwirken sollen - und derJüngste in der Mannschaft auch noch der Chef ist. "Konflikte könnenentstehen, wenn die Gruppenmitglieder generell keine gute Meinung zualtersgemischten Teams haben", berichtet Prof. Dr. Ingo Aberle.Zweite Möglichkeit: Der Konflikt betrifft Ansichten darüber, wieman an die Teamaufgabe herangeht. Die Konsequenz für den Arbeitgebersind stets Leistungseinbußen des Teams. "Das Problem ist tatsächlichder Konflikt und nicht etwa das Alter: Aus zahlreichen Studien wissenwir, dass entgegen einer weit verbreiteten Meinung dieArbeitsleistungen im Kompetenzbereich mit den Lebensjahren nichtabnehmen", so Prof. Aberle.Einig sind sich die Professoren, dass in den meisten Betrieben einWandel in der Unternehmenskultur stattfinden muss - ausgehend von derUnternehmensleitung. "Ein erster Schritt ist die Aufklärung darüber,dass es Konflikte gibt und daraus Kosten entstehen können", so Prof.Munscheck. Dann sei es wichtig, Kosten konkret den Konfliktenzuzuordnen und diese zu messen. "Wir raten außerdem dazu, einKonfliktmanagementsystem mit klaren Zuständigkeiten zu etablieren."Für die Lösung des Konfliktes zwischen Jung und Alt empfiehlt Prof.Aberle ein Vorgehen auf verschiedenen Ebenen: Unternehmen solltenetwa die Wertschätzung von unterschiedlichen Altersgruppen durch einepassende Unternehmenskultur sicherstellen. Führungskräfte sollteneine flexible Aufgabenverteilung ermöglichen und gemeinsam mit denMitarbeitern ein realistisches Bild des Alterns entwickeln. "Dannkann dem Konfliktpotential des demografischen Wandels aktiv begegnetwerden."