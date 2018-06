Konflikt über Öl-Fördermengen spitzt sich vor Opec-Treffen zu

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Spannungen zwischen den großen Ölfördernationen scheinen vor dem wichtigen Opec-Treffen in Wien zuzunehmen.



Der iranische Ölminister Bijan Zanganeh will bereits an diesem Freitag aus Wien abreisen und nicht am "Opec+"Treffen am Samstag teilnehmen, wie er am Dienstag sagte. Damit ist das Treffen der Mitglieder des Ölkartells Opec und anderer großer Förderer wie Russland gemeint.

Das "Opec+"-Bündnis will eigentlich über den Fortgang der Anfang 2017 installierten Fördergrenze beraten. Durch sie sollte damals der Ölpreis-Verfall gestoppt werden. Die Ölpreise haben sich seither kräftig erholt. Russland und Saudi-Arabaien wollen nun die Fördermengen wieder anheben. Dagegen hatte sich aber Widerstand formiert. Länder wie Venezuela, der Irak und der Iran sind gegen eine Lockerung./mis/ck