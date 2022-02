Im Konflikt mit Russland: Polen und Litauen solidarisch mit Ukraine

KIEW (dpa-AFX) - Polen und Litauen haben sich mit der Ukraine solidarisiert. Sie reagierten damit auf die international heftig kritisierten Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk durch Russland. "Dieser nicht provozierte Schritt der Aggression von Russland ist ein weiterer grober Verstoß gegen die grundlegenden Normen und Prinzipien des internationalen Rechts", hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung.

Die Deklaration wurde vom polnischen Präsidenten Andrzej Duda und dem litauischen Staatsoberhaupt Gitanas Nauseda gemeinsam mit ihrem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj in Kiew unterzeichnet.

Die internationale Gemeinschaft solle "entschlossene und weitreichende Schritte" gegen diesen aggressiven Akt Russlands unternehmen, hieß es. Moskau solle seine Truppen von den Grenzen der Ukraine und aus den "besetzten Gebieten der Ukraine" abziehen.

Kiew sieht neben den unter Separatistenkontrolle stehenden Teilen der Gebiete Donezk und Luhansk auch die 2014 von Russland annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch besetzt an. Litauen und Polen unterstützen zudem ausdrücklich einen EU-Beitritt des Nachbarstaates.

Am Montag hatte der Kreml die im April 2014 selbst ausgerufenen "Volksrepubliken" in der Ostukraine als Staaten anerkannt. Dazu wurde der Einsatz russischer Truppen dort erlaubt. International wird nun eine Eskalation des Konflikts in der Ostukraine befürchtet. UN-Schätzungen nach wurden in den vergangenen Jahren bereits mehr als 14 000 Menschen getötet./ast/DP/jha