Konfetti, Stars und Sonne: So war der AOK-Schulmeister 2017/18 (FOTO)

Besigheim (ots) -Festival Stimmung in Besigheim: Wincent Weiss, LINA und Lina Malylassen die Schüler vom Christoph-Schrempf-Gymnasium beim exklusivenMusikkonzert tanzen.Am späten Mittwochnachmittag verwandelten Wincent Weiss, LINA undLina Maly den Schulhof des Christoph-Schrempf-Gymnasiums in einausgelassenes Festivalgelände. Fast 600 Schüler und Lehrer erlebtenmit den beliebten Sänger/innen einen unvergesslichen Abend. Dasexklusive Festival war der Hauptpreis des AOK-Schulmeisters 2017/18und ein riesen Anreiz für die Schüler alles zu geben. Das Gymnasiumaus Besigheim setzte sich im Wettbewerb gegen mehr als 6.000 Schulenaus dem gesamten Bundesgebiet durch und holt somit den Sieg nachBaden-Württemberg.In einem ganz persönlichen Meet & Greet durften 12 Schüler, dieper Losverfahren das Treffen gewonnen hatten, die drei Stars hautnaherleben. Die Musiker gratulierten den Schülern und beantwortetenihnen alle Fragen, gaben Autogramme, standen für Selfies und kurzeVideo-Grüße zur Verfügung. Während des dreistündigen Musikfestivalsstimmte Lina Maly als erste das Publikum ein. Die Sängerin, diegerade an ihrem 2ten Album arbeitet, performte ihre gefühlvollenSingles "Schön genug" und "Wachsen".Im Anschluss eroberte die Sängerin LINA mit Songs wie "Ego" oder"Glitzer" die Bühne und die Herzen. LINA wurde unter anderem mitihrer Rolle als "Bibi" in der Kinofilmproduktion "Bibi und Tina"bekannt. Als Höhepunkt sorgte Wincent Weiss mit seinen Hits"Feuerwerk", "Musik sein" und seiner neusten Single "An Wunder" fürGlücksgefühle auf dem Schulhof. Die Schüler kannten ohnehin jedenSong des Eutiners und sangen begeistert und textsicher mit.Wincent Weiss: "Das war eine mega geile Erfahrung mal auf einemSchulfhof zu spielen und schön zu sehen was so ein Zusammenhalt unterden Schülern bewirken kann. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte."LINA: "Mir hat der Auftritt wirklich sehr Spaß gemacht! Ichwünschte, wir hätten damals so etwas an unserer Schule gehabt. Ichwürde immer wieder beim AOK Schulmeister mitmachen."Lina Maly: "Es war toll zu sehen, wie die Schüler dem Konzertentgegen gefiebert haben. Alles hier war sehr liebevoll. Ich finde estotal schön, weil es für viele Kids die erste Festival-Erfahrungwar."Herr Hielscher, Schulleiter des Christoph-Schrempf-Gymnasiums: "Esbegann ganz klein und wurde dann immer größer und aufregender. Überden 1. Platz beim Online Quiz haben sich schon alle gefreut. Dass wirdann auch das Finale gewinnen, damit hat wirklich niemand gerechnet.Die Schüler haben sich mächtig angestrengt und eine tolleGemeinschaftsleistung gezeigt. Das Konzert war ein unvergesslichesEreignis für unsere Schule und für viele sicherlich DAS Highlight desSchuljahres."Christine Scheyhing von der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr: "Es istabsolut beeindruckend, wie der sprichwörtliche Funke von der Bühnesofort übergesprungen ist. Das Konzert haben sich die neuenAOK-Schulmeister durch ihre überragende Team-Leistung echt verdient!"Bereits zum siebten Mal fand der bundesweite Wettbewerb um denTitel "AOK-Schulmeister" statt. Die Schüler des Gymnasiums Besigheimhatten sich zunächst gegen mehr als 27.300 Konkurrenten aus über6.000 weiterführenden Schulen im AOK-Schulmeister Online-Quizdurchgesetzt. Pro Bundesland qualifizierte sich nur die jeweilspunktstärkste Schule für die nächste Runde - ein weiterer Platz wurdemittels Wildcard vergeben. Dann ging es für die Schule aus Besigheimin die heiße Phase: In der Sporthalle fand am 19. März 2017 derBewegungsparcours statt, bei dem 40 Schüler stellvertretend für dieganze Schule mit Schnelligkeit, Geschick, Teamgeist und natürlichKöpfchen antraten. Das Gewinnerteam sammelte im Wettkampf die meistenPunkte für seine Schule und konnte sich am Ende gegenüber den 16anderen Finalisten behaupten. 2016/17 erkämpfte sich das GymnasiumSalzgitter-Bad in Salzgitter aus Niedersachsen ein Live-Konzert mitMotrip, Namika und Kayef.Alles zum AOK-Schulmeister 2017/18 und weitere Informationen gibtes auch unter www.aok-schulmeister.de