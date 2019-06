Wien (ots) - Mit gemeinsamer Organisation durch das Baku Internationale Zentrumfür interreligiöse und gesellschaftsübergreifende Zusammenarbeit, dasInternationale Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog KAICIID,das Genfer Zentrum für Menschenrechte und globalen Dialog und die Botschaft derRepublik Aserbaidschan in der Republik Österreich wurde eine internationaleKonferenz zum Thema "Von der interreligiösen und gesellschaftsübergreifendenZusammenarbeit zur menschlichen Solidarität" am 19. Juni 2019 im Hofburg Palacein Wien abgehalten. An Veranstaltung haben Vertreter der Regierung, desParlaments, der internationalen Organisationen sowieNichtregierungsorganisationen, Vertreter der Wissenschaft, religiöserKonfessionen aus Österreich und aus mehr als 30 Ländern, sowie die Vertreter derin Österreich akkreditierten Botschaften und internationalen Organisationenteilgenommen. Die Aserbaidschanische Delegation unter der Leitung des Vorstehersder Verwaltung der Muslime des Kaukasus, Generalsekretärs von "BakuInternationales Zentrum für interreligiöse und gesellschaftsübergreifendeZusammenarbeit" Sheikh-ül-Islam A. Pashazade und des Beraters desStaatspräsidenten der Republik Aserbaidschan Ali Hasanov war durch verschiedeneVertreter der Regierung, des Parlaments, der Wissenschaft und Religionvertreten.Die Organisation der internationalen Konferenz basiert auf der Notwendigkeit derFörderung des multikulturellen Models und der Entwicklung des interreligiösenund gesellschaftsübergreifenden Dialogs und der Zusammenarbeit sowie auf Lösungvon Problemen, die die moderne Welt beunruhigen. Die internationale Konferenz inÖsterreich, das ein führendes europäisches Land ist und wo diverse Kulturen undReligionen vertreten sind, dient zur Steigerung der Aufmerksamkeit derWeltgemeinschaft auf globaler Ebene auf dieses wichtige Thema, zur Förderung desFriedens und Sicherheit, insbesondere zur Demonstrierung einer gemeinsamenPosition durch Vertreter unterschiedlicher Kulturen, Zivilisationen undReligionen gegen interreligiöse Konflikte.In dem vorgetragenen Brief des Staatspräsidenten der Republik Aserbaidschan andie Teilnehmer der internationalen Konferenz in Wien wurde die Zuversichtgeäußert, dass die durchgeführten Besprechungen und die konstruktiven Vorschlägeeinen wertvollen Beitrag zur Förderung des weltweiten interreligiösen Dialogs,zur Stärkung der interkulturellen Harmonie, zum Frieden und zur gegenseitigenVerständigung leisten werden. An der Veranstaltung haben unter anderem auch derstellvertretende UNO-Generalsekretär, der hochrangige Repräsentant der Allianzder Zivilisationen der UNO Herr Miguel Moratinos und der stellvertretendeGeneralsekretär der UNO Raschid Khalikov aufgetreten. In seiner Begrüßungsredeteilte Seine Eminenz Sheikh-ül-Islam A. Pashazade mit, dass in Aserbaidschan dennationalen und weltlichen Werten sowie den multikulturellen Traditionen großeBedeutung beigemessen und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Kulturenund Religionen auf Regierungsebene unterstützt wird. Er wies darauf hin, dass inFolge der armenischen Aggression gegen Aserbaidschan auf unseren erobertenGebieten historische, kulturelle und religiöse Denkmäler zerstört werden undbetonte die Wichtigkeit einer friedlichen Lösung des Konfliktes auf Grundlagevon internationalen Rechtsnormen, die Umsetzung der bekannten Resolutionen derOrganisation der Vereinten Nationen sowie die Notwendigkeit der Steigerung derBemühungen der Minsk-Gruppe der OSZE. Im Rahmen der Wiener Konferenz wurde einFilm "Der menschliche Aufruf" aufgeführt, der die Rolle Aserbaidschans bei derEntwicklung der gesellschaftsübergreifenden und interreligiösen Zusammenarbeitsowie die Werte des Multikulturalismus widerspiegelt.Abschließend haben die Teilnehmer der internationalen Konferenz einAbschlussdokument - die Wiener Erklärung beschlossen. In dem Dokument wirdbetont, dass die kontinuierliche Fortsetzung von derartigen Veranstaltungen inder modernen Welt für die Förderung von humanen Ideen und der multikulturellenLebenseinstellung äußerst aktuell und notwendig ist.Kontakt:Botschaft der Republik Aserbaidschan+4314031322vienna@mission.mfa.gov.azhttp://vienna.mfa.gov.azOriginal-Content von: Botschaft der Republik Aserbaidschan, übermittelt durch news aktuell