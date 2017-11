Konferenz: Das Ende von Aids kommt nicht von allein

Berlin (ots) - Die Vereinten Nationen haben in 2015 die Agenda fürnachhaltige Entwicklung beschlossen. Als eines der gemeinsamenEntwicklungsziele wird festgehalten, dass das Ende von Aids bis 2030erreicht werden soll.Das Aktionsbündnis gegen AIDS lädt anlässlich des 15jährigenBestehens am 28. November in Berlin zu einer Konferenz ein.Diskutiert werden soll, wie das Ziel, bis 2030 Aids zu beenden,erreicht werden kann. Wir sind erfreut, dass zum Auftakt derVeranstaltung Frau Heidemarie Wieczorek-Zeul die Eröffnungsredehalten wird.Seit 15 Jahren setzt sich das Aktionsbündnis gegen AIDS für einesolidarische Antwort auf die Epidemie ein und steht an der Seite derausgegrenzten, bedrohten und mit HIV lebenden Menschen. Die Konferenzbietet den Rahmen, um gemeinsam mit Mitgliedern,Partnerorganisationen und der interessierten Öffentlichkeit eineBestandsaufnahme vorzunehmen und Antworten auf die folgenden Fragenzu suchen: Welche Weichen müssen heute gestellt werden, um das Endevon Aids bis 2030 erreichen zu können? Welche Barrieren sind zurErreichung dieses Ziels zu überwinden? Wie kann der Zugang zuBehandlung und Prävention für alle gewährleistet und finanziertwerden und welche Rolle kommt dabei der Bundesregierung zu? Diese undweitere Fragen werden mit rund 70 nationalen und internationalenFachleuten aus Politik, Zivilgesellschaft und HIV-Selbsthilfediskutiert. Ort der Veranstaltung ist die LandesvertretungBaden-Württembergs in Berlin.In den vergangenen Jahren wurde viel erreicht"Anlässlich des Welt AIDS Tages am 01.12. 2017 veröffentlichteUNAIDS den aktuellen Bericht 'Recht auf Gesundheit'. Darin wirdfestgehalten, dass derzeit beinahe 21 Millionen Menschen weltweitZugang zu HIV Therapien erhalten. Allein in Südafrika sind derzeit 4Million Menschen mit HIV in Behandlung. Im Jahr 2000 waren es dagegengerade einmal 80 Personen, die in dem Land behandelt werden konnten.Das sind großartige Erfolge, die sich vor wenigen Jahren kaum jemandvorzustellen gewagt hätte! Dem Globalen Fonds kommt dabei einezentrale Bedeutung zu. Über ihn wird weltweit für mehr als dieHälfte der Menschen (11 Millionen) eine HIV Therapie ermöglicht. DieWeltgemeinschaft verfügt durchaus über die Mittel, um Aids alsBedrohung der öffentlichen Gesundheit und der menschlichenEntwicklung zu beenden", betont Astrid Berner-Rodoreda, langjährigeSprecherin des Aktionsbündnis gegen AIDSHerausforderung: Ein Leben mit HIV ohne Diskriminierung"Die globalen Entwicklungsziele werden nicht erreicht werdenkönnen, wenn Menschen mit HIV weiterhin diskriminiert und in manchenLändern sogar verfolgt werden. Mit einem besonderen Fokus auf Afrikaund Osteuropa werden in dem ersten Panel der Konferenz Menschen mitHIV und Vertreter_innen der von HIV besonders betroffenen Gruppen zurSprache kommen: 72 Staaten stellen derzeit gleichgeschlechtlichesexuelle Kontakte unter Strafe,13 Staaten drohen sogar mit derTodesstrafe. Anstatt Hilfe anzubieten, werden bspw.Drogengebrauchende in vielen Ländern diskriminiert und verfolgt.Maßnahmen wie diese führen zu Ausgrenzung und erschweren den Zugangzu Behandlung und Prävention. Dass die Diskriminierung von Menschenmit HIV nicht nur in Afrika und Osteuropa, sondern auch bei uns inDeutschland ein Problem darstellt, verdeutlichen wissenschaftlicheUntersuchungen, wie der HIV Stigma Index", sagt Sylvia Urban,Sprecherin des Aktionsbündnis gegen AIDS.Herausforderung: Zugang zu Diagnostik und Medikamenten"Der Zugang zum Gesundheitssystem, zu Diagnostik und zuMedikamenten ist global sehr unterschiedlich. Im zweiten Panel derKonferenz konzentrieren wir uns deshalb auf die globale Situation undden Zugang zu Behandlung für einzelne als 'besonders vulnerabel'geltende, manche sagen auch 'schwer erreichbare', 'vernachlässigte'oder 'strukturell ausgegrenzte' Gruppen: die Frage für uns ist: waserzeugt 'Vulnerabilität' heute und welche Gruppen sind - auch unterGendergesichtspunkten - besonders zu berücksichtigen, sodass dieEntwicklungsziele erreicht werden können?", betont Klaus Koch,Sprecher des Aktionsbündnis gegen AIDS.Die Finanzierung der globalen GesundheitIm letzten Podium werden wir Fragen der globalenGesundheitsfinanzierung diskutieren: "Viele Entwicklungsländerverfügen nicht über die wirtschaftlichen Möglichkeiten, um dienotwendigen Finanzmittel für die Bereitstellung grundlegenderGesundheitsdienste mit den eigenen Staatseinnahmen aufzubringen. DieLücke muss durch erhöhte Beiträge der wirtschaftlich bessergestelltenLänder geschlossen werden. Seit langem verlangt eine Vorgabe derWeltgesundheitsorganisation, mindestens 0,1 Prozent desBruttonationaleinkommens für die globale Gesundheit einzusetzen.Deutschland und die meisten anderen Industriestaaten sind derzeitweit davon entfernt. Es ist sogar zu befürchten, dass sich einigeRegierungen aus ihrer Verantwortung zurückziehen. AlsZivilgesellschaft müssen wir dafür einstehen, dass die menschlicheSolidarität nicht aufgekündigt wird. Nur so kann es uns gelingen, diekatastrophalsten Formen der weltweiten Ungerechtigkeit überwinden",sagt Joachim Rüppel, Sprecher des Aktionsbündnis gegen AIDS."'Die Kosten des Nichtstuns sind sehr real für hunderte MillionenMenschen und ihre Familien, ihre Lebensgrundlagen und ihreGemeinschaften. Wir können entweder jetzt gemeinsam daran arbeiten,die Epidemien zu beenden, oder später teuer für unser Nichtstunbezahlen', lautet der letzte Satz eines durch das Global FundAdvocates Network (GFAN) vorgelegten Berichts. Dem ist nichtshinzuzufügen. Quellen:
weitere Informationen zur Konferenz: http://ots.de/MtEyCW
WHO Finanzierung globaler Gesundheit: http://ots.de/SQZCuS
Sonderausgabe der Informiert zur Konferenz: http://ots.de/AZZj1
Publikation "in den Globalen Fonds investieren oder die Kosten des
Nichtstuns tragen": http://ots.de/CB2Bz
Ergebnisbericht Globaler Fonds 2017: http://ots.de/bDGjD
UNAIDS Bericht: Right to Health: http://ots.de/k6mVV