Konferenz 'AutoDigital': Experten-Konferenz über die Zukunft der Branche

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BREMEN (dpa-AFX) - Weltweit setzen Autohersteller so stark wie nie auf emissionsfreie Antriebe, automatisierte Fahrfunktionen und digitale Vernetzung.



Der Trend zu "E-Mobility" wird von Regierungen forciert und mit Milliardenprogrammen flankiert. In Bremen debattieren am Donnerstag (09.30 Uhr) bei der Fachkonferenz AutoDigital Topmanager, Wissenschaftler, Politiker und Juristen über die technologischen aber auch die rechtlichen und versicherungstechnischen Herausforderungen, die Themen wie Elektro- Mobilität und autonomes Fahren mit sich bringen. Zu der vom Bremer "Weser-Kurier" nach 2016 zum zweiten Mal ausgerichteten Konferenz werden unter anderen Daimler-Entwicklungschef Ola Källenius, Allianz- Vorstandschef Joachim Müller und der Vorsitzende der Ethik-Kommission zum automatisierten Fahren und Ex-Verfassungsrichter Udo Di Fabio erwartet./hr/DP/zb