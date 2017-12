Kone: Die Halbjahreszahlen enttäuschen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kone":

Liebe Leser,

Kone hat enttäuschende Halbjahreszahlen präsentiert. Aufgrund einer deutlichen Wachstumsabschwächung im 2. Quartal stieg der Umsatz auf Halbjahresbasis nur noch um 1,8%. Gewachsen ist der Konzern nur im Service-Geschäft und regional nur in Europa und Nordamerika. Der Gewinn ging sogar um 4,1% zurück, und die operative Marge schrumpfte von 14,2 auf 13,3%. Die Auftragslage löste ebenfalls keine Jubelstürme aus. Während der Auftragseingang um 1% auf 3,97 Mrd € zurückging, wuchs zumindest der Auftragsbestand um 1,6% auf 8,9 Mrd €.

Die zunehmende Urbanisierung spielt dem Konzern in die Karten

Großaufträge kamen unter anderem aus Chongqing, Singapur, Moskau, Sydney und Riad, wo Kone neue Hochhäuser, Einkaufszentren und eine U-Bahn mit Aufzügen und Rolltreppen ausrüstet. Die Jahresprognose wurde zum zweiten Mal präzisiert. Das Management erwartet jetzt ein Umsatzwachstumvon 1 bis 3% sowie ein operatives Ergebnis von 1,2 bis 1,28 Mrd €. Voraussetzung ist aber, dass sich die Preise in China weiter stabilisieren.

Kone dürfte aber seine Marktposition zumindest verteidigen, denn Konkurrenten wie Schindler und Otis haben die gleichen Probleme. Mittel- und langfristig spielt dem Konzern die zunehmende Urbanisierung in die Karten. Vor allem in Schwellenländern zieht es immer mehr Menschen in die Großstädte. Entsprechend wächst der Bedarf an Hochhäusern, die mit Aufzügen ausgestattet werden müssen. Aber auch in den USA besteht noch reichlich Wachstumspotenzial.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.