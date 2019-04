Kondensatoren - ein neues Kapitel der E-Mobilität beginnt

Luzern (ots) - Am 15 - 17. Mai 2019 stellt UNIT5 (kurz U5) einSchweizer Entwicklungsnetzwerk, erstmals ein rein elektrostatischesModul (Ultrakondensatoren) mit dem Namen "Toopol" anlässlich derBatteriespeicher Messe EES in München der Oeffentlichkeit vor.Toopol kann mit den Akkumulatoren-Packs von Elektroautoskombiniert werden, besitzt die rund 10-fache Leistungsdichtemodernster Lithiumzellen und ist für Beschleunigungsphasenprädestiniert.Sportliches Fahren ohne übermässigen AkkuverschleissDas heisst, massiv mehr Schub bei gleichzeitiger Schonung derBatterie, Hitzentwicklung und Lastspitzen vermindert, Zyklenstärkeund Reichweite erhöht!Das Kernstück der U5-Technologie ist das aktive U5 BKM (Batterieund Kondensatoren Management) das als erstes System seiner Art,Akkumulatoren und Kondensatoren gleichzeitig managen kann. So lassensich elektrochemisch-/statische Kombinationsspeicher mit einemeinzigen System konzipieren und betrieben, was aufwendige,fehleranfällige Schnittstellen überflüssig macht.Toopol-Module (SuperCaps) sind vom Volumen bescheiden und es gibtsie schon ab 25kg.Pressekontakt:UNIT5 (U5) CHWinkelbüel 46043 AdligenswilSchweiz+41 763682525Info@unit5-lithiumstorage.euwww.unit5-lithiumstorage.euOriginal-Content von: UNIT5, übermittelt durch news aktuell