Kawaguchi, Japan (ots/PRNewswire) - Gemeinsam mit Japan Airlinesentwickelte Komy Co., Ltd. den "TanaOS", einen Stick, mit demFlugbegleiter überprüfen können, ob Gepäckablagen in Flugzeugenordnungsgemäß geschlossen sind.Foto: Verlängern Sie den Stick vor Gebrauch (ausgezogene Längebeträgt 39,2 cmhttps://kyodonewsprwire.jp/img/201804193113-O1-RXMbb160Detailgetreu stellt Komy Spiegel zur Eliminierung toter Winkelher. Komy führte seinen innovativen KomyMirror 1997 ein - der ersteSpiegel weltweit, der trotz seiner flachen BeschaffenheitWeitwinkelsicht bietet. Seitdem hat das Unternehmen KomyMirrors zumEinbau in Gepäckablagen in Flugzeugen ausgeliefert.Anstelle eines Spiegels hat das Unternehmen diesmal ein Werkzeughergestellt, das der Unterstützung von Flugbegleitern dienen soll -einen Stick, der nach vielfach wiederholten Experimenten und durchdie direkte Befragung von Japan Airlines-Flugbegleiternperfektioniert werden konnte. Der TanaOS-Stick ist verlängerbar undverfügt bei einem Gewicht von 155 Gramm über eine Länge von 19,1 cm(39,2 cm in verlängertem Zustand). Der Name "TanaOS" lässt sich aufden Begriff "tana" zurückführen, was im Japanischen soviel wie Rackoder Regal bedeutet und wurde von Flugbegleitern der Japan Airlinesbestimmt.Als Teil der Sicherheitscheck-Routine überprüfen die Flugbegleiterder Japan Airlines, dass die Gepäckablagen bei Start und Landungordnungsgemäß geschlossen sind. So kann ein unbeabsichtigtes Öffnender Gepäckablagen verhindert werden, zu dem es während Erschütterungnbei Start, Landung oder unvorhergesehenen Turbulenzen während desFluges kommen kann und das Herausfallen von Gepäckstücken aufPassagiere wird vermieden. Bisher mussten sich Flugbegleiter auf dieSitzstufen stellen und jede Gepäckablage manuell überprüfen. TanaOSermöglicht ihnen eine zügigere Überprüfung ohne den Passagieren zunahe kommen zu müssen. Zusätzlich konnte der Stick Flugbegleitern,die täglich mehrere Inlandsflüge zurückzulegen haben, körperlicheErleichterung bieten.Komy beabsichtigt, TanaOS zukünftig auch anderenFluggesellschaften anzubieten und plant neben Spiegeln dieEntwicklung weiterer Produkte für andere Problematiken, die nachInterviews mit Flugbegleitern augenscheinlich wurden.Abbildung: https://kyodonewsprwire.jp/img/201804193113-O2-fX3Xd4N0Komys Website: https://www.komy.com/