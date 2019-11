Kompromiss zur Grundrente stößt auf Zustimmung des Paritätischen

Berlin (ots) - Als einen intelligenten Kompromiss begrüßt der ParitätischeWohlfahrtsverband die Einigung der Großen Koalition auf ein Grundrenten-Modell.Er mahnt an, die nach langem Ringen gefundene Lösung nun zügig umzusetzen,fordert jedoch zugleich Verbesserungen für den Kreis derGrundsicherungsbeziehenden."Bei aller Kritik, die man im Detail haben kann und muss: der Kompromiss zurGrundrente ist besser als man hätte erwarten dürfen. Es ist kein fauler, sondernein intelligenter Kompromiss", so Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer desParitätischen Gesamtverbands.Aus Sicht des Paritätischen stellt das Modell eine ausbaufähige Grundlage füreine echte Mindestrentenregelung dar. Kritik übt der Verband jedoch an denPlänen, unterschiedliche Freibetragsregelungen für Renteneinkünfte vonAltersgrundsicherungsbeziehenden einzuführen. "Der Schritt, endlichRenteneinkünfte nicht mehr voll in der Altersgrundsicherung anzurechnen, istüberfällig und richtig. Es kann jedoch nicht angehen, dass dies nur fürGrundsicherungsbeziehende mit 35 und mehr Beitragsjahren gilt. Dies ist einenicht akzeptable Diskriminierung aller anderen Bezieherinnen und Bezieherkleiner Renten in der Grundsicherung", so Schneider. Der Paritätische forderteinheitliche Freibeträge auf Renten für alle Grundsicherungsbeziehende.Pressekontakt:Gwendolyn Stillingpr@paritaet.orgTel.: 030 24636-305Original-Content von: Paritätischer Wohlfahrtsverband, übermittelt durch news aktuell