Kompromiss geglückt: RUSS erkämpft für Teilnehmer der Musterfeststellungsklage Millionen-Entschädigung / Kanzlei bringt für vzbv Mandat zu erfolgreichem Abschluss

Lahr (ots) -- Kunden werden nun rasch entschädigt- Auszahlungspraxis wird durch ein Monitoring-Team beaufsichtigt- Keine weitere Klageerhebung der einzelnen Verbraucher nötig- Künftig wieder voller Fokus auf weitere MandateGute Nachrichten für hunderttausende VW-Kunden: Der VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv) und Volkswagen haben sich auf eine Schadenersatzzahlung inHöhe von 830 Mio. EUR geeinigt. Der Betrag entspricht der üblichen Spanne, dieauch derzeit im Rahmen eines Einmalvergleichs bei Individualklagen marktüblichist.Die Kanzlei RUSS Litigation, die für den vzbv im Diesel-Abgasskandal dieMusterfeststellungsklage gegen die Volkswagen AG führt, hat dazu den notwendigenRahmenvertrag ausverhandelt und damit ihr Mandat zu einem erfolgreichenAbschluss gebracht. VW verpflichtet sich, allen registrierten Teilnehmern derMusterfeststellungsklage eine anwaltliche Erstberatung bis zu einmalig 190 EUR(netto) zu bezahlen. Für die Überwachung, Kontrolle und Auszahlung derEntschädigung werden sowohl ein Wirtschaftsprüfer zur Überprüfung derAuszahlungsmatrix und deren Berechnungsgrundlage eingesetzt, als auch einMonitoring-Team eingerichtet, das die Arbeitsweise und die Auszahlungspraxisüberwacht und Problemfälle regelt."Wir haben für die Verbraucher das Optimale herausgeholt. Damit kann jetzt jederBetroffene sehr zufrieden sein. Zumal den Verbrauchern eine Rechtsberatungfinanziert wird", sagt Prof. Marco Rogert von der RUSS Litigation. "DerVergleich ist insbesondere attraktiv für Menschen, die für wenig Geld eingebrauchtes Fahrzeug erworben haben. Das ist eine besondere soziale Komponente.Dies betrifft vor allem die Leute, die sich sonst eine Einzelklage nicht hättenleisten können", fügt Anwaltskollege Ralph Sauer hinzu."Der Weg zum Kompromiss ist ein weiter gewesen; doch das Ergebnis zeigt, dass essich gelohnt hat", so der weitere RUSS Partner Dr. Ralf Stoll. "DieEntschädigung wird transparent und nachvollziehbar ermittelt und ausbezahlt."Weiter fasst Rechtanwalt Tobias Ulbrich den Kompromiss zusammen: "Dasjuristische Verfahren im Diesel-Gate ist durch den erfolgreichen Vergleicherheblich verkürzt worden. Ein jahrelanger Rechtsstreit zulasten der Verbraucherwurde durch den Vergleich vermieden.""Unsere Ergebnisse im Streit um den Diesel-Skandal sind ein voller Erfolg. Zumallerersten Mal hat ein Braunschweiger Gericht eine Schadensersatzzahlung gegenden Großkonzern Volkswagen ernsthaft in Betracht gezogen und somit den Weg fürunseren Vergleich geebnet," so Anwalt Sauer weiter. "Besonders freuen wir unsnatürlich auch, den vielen Kritikern in der Öffentlichkeit, die vor allem zuBeginn der Klageerhebung laut wurden, eines Besseren belehrt zu haben: Ichdenke, wir haben gezeigt, dass mit den richtigen Argumenten, rechtlicherPräzision und Durchhaltevermögen Großes erreicht werden kann", sagt Prof. MarcoRogert."Im Anwaltsrecht müssen künftig einige Lücken geschlossen werden", erwähntBerufsrechtsexperte Prof. Volker Römermann, der die Verhandlungen der letztenWochen auf Seiten von RUSS begleitet hat. "Die Musterfeststellungsklage istinsoweit nicht zu Ende gedacht, was während der Gespräche zur Hinzuziehung vonExperten beider Seiten geführt hat." Mit der Musterfeststellungsklage war inDeutschland juristisches Neuland betreten und Rechtsgeschichte geschriebenworden."Erstmals konnten sich nun Hundertausende Geschädigte gemeinsam gegen einenGroßkonzern wehren. Somit hat sich das Klage-Instrument bewährt, auch wenn nochviele gesetzliche Nachjustierungen nötig sind", erläutert Ralf Stoll. SeinKollege Tobias Ulbrich ergänzt: "Der Vergleich ist ein gutes Ergebnis für einemaximale Zahl der geschädigten Kunden. Neben der Möglichkeit, sich direktentschädigen zu lassen, hat sich der Volkswagen-Konzern darüber hinausverpflichtet, die Kosten für eine anwaltliche Erstberatung zu übernehmen. Sokönnen sich alle in der Musterfeststellungsklage Registrierten informieren, obsich der Vergleich für sie in ihrem konkreten Einzelfall anbietet." Zu diesemZweck wird zeitnah ein gemeinsames Aufklärungsschreiben des Autobauers und desvzbv versendet werden. "Dass insbesondere die Kontrolle von VW so weitgehendengmaschig stattfinden wird, ist ein weiterer wichtiger Erfolg für dieVerbraucher", betont Ralph Sauer.Der vzbv wird die Musterfeststellungsklage mit Erfüllung des Rahmenvergleichsvollumfänglich zurücknehmen. Weitere Feststellungsziele sind einzelfallabhängigund können von den Betroffenen direkt selbst eingeklagt werden. Hierbei könnensie auf einen reichen Fundus an Entscheidungen von 19 verschiedenenOberlandesgerichten zurückgreifen und davon auch ohne Feststellungsurteil in derMusterfeststellungsklage profitieren. Mit dem Vergleich zwischen Volkswagen unddem vzbv geht ein 16 Monate andauernder Rechtsstreit zu Ende. Am 1. November2018 hatten die RUSS Anwälte die erste Musterfeststellungsklage der deutschenRechtsgeschichte am Oberlandesgericht Braunschweig eingereicht. Am 30. Oktober2019 fand die erste mündliche Verhandlung statt. Am Ende der zweiten mündlichenVerhandlung am 18. November 2019 hatte der Vorsitzende Richter am OLGBraunschweig, Michael Neef, Vergleichsverhandlungen angeregt, die im Januar 2020starteten. Am 14. Februar 2020 erklärte VW einseitig die Verhandlungen fürgescheitert, nahm sie dann aber wieder am 20. Februar 2020 auf Anregung desOLG-Präsidenten Wolfgang Scheibel auf. Hierdurch wurde der Weg für den heutigenerfolgreichen Verhandlungsabschluss bereitet.Über RUSSDie Rechtsanwälte Prof. Dr. Marco Rogert, Dr. Ralf Stoll, Tobias Ulbrich undRalph Sauer haben für die erste Musterfeststellungsklage der deutschenRechtsgeschichte die R|U|S|S Litigation Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitzin Lahr gegründet. Die vier Anwälte vertreten den VerbraucherzentraleBundesverband (vzbv) und 450.000 Verbraucher gegen die Volkswagen AG. DieInhaber der Kanzlei R|U|S|S führen daneben jeweils die Kanzleien Dr. Stoll &Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aus Lahr und Rogert & Ulbrich Rechtsanwältein Partnerschaft mbB aus Köln.Über RÖMERMANN Rechtsanwälte AGProf. Dr. Volker Römermann, CSP, ist Vorstand der RÖMERMANN Rechtsanwälte AG mitSchwerpunkt im anwaltlichen Berufsrecht und lehrt dieses Fach auch an derHumboldt-Universität zu Berlin. 