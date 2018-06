Kompromiss für die Zukunft europäischer Biokraftstoffe nach 2020 - Bioethanol bleibt wesentlicher Baustein für mehr Klimaschutz (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) teiltmit, dass die seit Februar kontrovers über die Neufassung derErneuerbare-Energien-Richtlinie verhandelnden Parteien einenKompromiss gefunden haben. Verhandlungsführer der EuropäischenKommission, des Europäischen Parlaments und des EU-Ministerrateshaben sich am 14.06.2018 auf eine Anhebung des Mindestanteilserneuerbarer Energien im Verkehr von 10 Prozent im Jahr 2020 auf 14Prozent im Jahr 2030 geeinigt. Biokraftstoffe aus Anbaubiomassesollen dabei auch in Zukunft einen entscheidenden Beitrag leisten.Entgegen früherer Vorschläge von Parlament und Kommission soll dabeidie bisherige Obergrenze von 7 Prozent grundsätzlich weiterhingelten.Die Mitgliedstaaten sollten aus Sicht des BDBe jetzt zügigMaßnahmen ergreifen, diese Obergrenze durch höhere Anteile vonBiokraftstoffen im Kraftstoffmix zu erreichen, da derKompromissvorschlag zudem vorsehe, den künftigen Beitrag vonBiokraftstoffen aus Anbaubiomasse in etwa auf das Niveau des Jahres2020 in den jeweiligen Mitgliedsstaaten zu begrenzen. Nachteile siehtder BDBe in der vorgeschlagenen Möglichkeit, das 14-Prozent Ziel fürden Verkehr herabzusetzen, wenn ein Mitgliedstaat wenigerBiokraftstoffe aus Anbaubiomasse verwenden will. Zur Förderung vonBiokraftstoffen aus Abfällen und Reststoffen wurde ein deutlichsteigender Mindestanteil vereinbart, ihr Einsatz soll wie bisher aufdie Zielvorgaben doppelt angerechnet werden. Eine Mehrfachanrechnungsoll es auch bei der Nutzung erneuerbaren Stroms im Straßenverkehrgeben. EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten müssen denKompromissvorschlägen noch abschließend zustimmen.Norbert Schindler, Vorsitzender des BDBe und Präsident derLandwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz: "Der Kompromiss ist einwichtiges Signal für die Bioethanolwirtschaft, die damitPlanungssicherheit bis 2030 erhält und auch für die Landwirte, diemit dem Anbau von Biomasse für die nachhaltigeBiokraftstoffproduktion in einem zunehmend schwankenden Marktumfeldein weiteres finanzielles Standbein haben. Der jetzt beschlosseneMindestanteil von 14 Prozent erneuerbarer Energien amGesamtenergieverbrauch im Verkehr und die grundsätzliche Beibehaltungder Obergrenze für Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse sind die richtigeWeichenstellung. Dies kann eine deutliche Senkung der CO2-Emissionenim Verkehr bewirken."Kritisch sei die vorgesehene Mehrfachanrechnung erneuerbarenStroms im Straßenverkehr zu sehen, die nur zu einer virtuellenErhöhung des Einsatzes erneuerbarer Energie führt und deshalb keinentatsächlichen Nutzen für den Klimaschutz hat.Schindler weist daraufhin, dass in Deutschland durch dieBeimischung von Bioethanol im Benzin die CO2-Emissionen des Verkehrsschon jetzt nachhaltig, effizient und kostengünstig gesenkt werden.Er fordert daher, die in Deutschland derzeit bestehende Plicht, dieCO2-Emissionen aller Kraftstoffe um 4,0 Prozent zu senken,schnellstmöglich zu verschärfen."Mit einer weiteren Anhebung der Treibhausgasminderungsquotekönnten die CO2-Emissionen im Straßenverkehr sofort deutlichverringert werden.Schindler weiter: "Dies hilft auch, die jetzt beschlossenenambitionierten europäischen Vorgaben zum Einsatz erneuerbarerEnergien zu erreichen. Die von 2020 an geltende Pflicht zur Minderungder Treibhausgase um 6,0 Prozent muss auf das kommende Jahrvorgezogen werden und ab 2020 weiter deutlich ansteigen."Pressekontakt:Carola WunderlichTel. +49 (0)30 301 29 53 13presse@bdbe.dewww.bdbe.deOriginal-Content von: Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell