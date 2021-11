Kompliment an alle Overstock-Anleger!

Overstock, ein Unternehmen aus dem Markt "Internet Einzelhandel", notiert aktuell (Stand 13:35 Uhr) mit 96.23 USD beinahe gleich (-0.06 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 69,75 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Overstock damit 28,21 Prozent über dem Durchschnitt (41,54 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 77,59 Prozent. Overstock liegt aktuell 7,84 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Overstock als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 140,67 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 46,18 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 96,23 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Overstock mit einem Wert von 35,1 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,39 , womit sich ein Abstand von 13 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.