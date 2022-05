Kompliment an alle Otter Tail-Anleger!

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Otter Tail per 28.05.2022, 00:13 Uhr bei 65.26 USD. Otter Tail zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

Die Aussichten für Otter Tail haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Otter Tail liegt bei einem Wert von 12,2. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 40,9) unter dem Durschschnitt (ca. 70 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Otter Tail damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Dividende: Otter Tail schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Stromversorger auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,59 % und somit 1,02 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,62 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Otter Tail. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

