Kompliment an alle Open Text-Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Open Text, die im Segment "Anwendungssoftware" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.10.2021, 04:04 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 62.46 CAD.

Open Text haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Open Text. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Open Text daher eine "Hold"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Open Text von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Open Text liegt bei einem Wert von 45,91. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 421,62) unter dem Durschschnitt (ca. 89 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Open Text damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Open Text-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Open Text-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Open Text vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 67,88 CAD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,67 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (62,46 CAD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Open Text somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.