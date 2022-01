Kompliment an alle Mastercard-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

An der Börse New York notiert die Aktie Mastercard am 21.01.2022, 13:11 Uhr, mit dem Kurs von 364 USD. Die Aktie der Mastercard wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

Die Aussichten für Mastercard haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Die Aktie von Mastercard gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 33,3 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 144,76 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Mastercard liegt mit einer Dividendenrendite von 0,56 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche hat einen Wert von 1,73, wodurch sich eine Differenz von -1,17 Prozent zur Mastercard-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Mastercard wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 16 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Mastercard liegt im Mittel wiederum bei 439,87 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 364 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 20,84 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Mastercard insgesamt die Einschätzung "Buy".