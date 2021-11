Kompliment an alle Lundin Mining-Anleger!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Lundin Mining, die im Segment "Materialien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.11.2021, 14:38 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 10.45 CAD.

Unser Analystenteam hat Lundin Mining auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Lundin Mining-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 8 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lundin Mining vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (14,71 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 40,78 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,45 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Lundin Mining eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Lundin Mining erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 27,91 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 21,43 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,49 Prozent im Branchenvergleich für Lundin Mining bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,43 Prozent im letzten Jahr. Lundin Mining lag 6,49 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lundin Mining liegt bei einem Wert von 9,97. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 97,21) unter dem Durschschnitt (ca. 90 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Lundin Mining damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.