Kompliment an alle Cleveland-Cliffs-Anleger!

An der Heimatbörse New York notiert Cleveland-cliffs per 25.03.2022, 11:27 Uhr bei 32.67 USD. Cleveland-cliffs zählt zum Segment "Stahl".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Cleveland-cliffs auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Cleveland-cliffs in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Cleveland-cliffs haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Cleveland-cliffs bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,53 und liegt mit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 37,67. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Cleveland-cliffs auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Cleveland-cliffs wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 7 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Cleveland-cliffs liegt im Mittel wiederum bei 32,31 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 32,67 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -1,11 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cleveland-cliffs insgesamt die Einschätzung "Buy".