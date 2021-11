Kompliment an alle Abbott Laboratories-Anleger!

Per 25.11.2021, 03:24 Uhr wird für die Aktie Abbott Laboratories am Heimatmarkt New York der Kurs von 124.48 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Gesundheitsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Abbott Laboratories einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Abbott Laboratories jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Abbott Laboratories lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was eine Einschätzung als "Sell"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Abbott Laboratories in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Abbott Laboratories-Aktie abgegeben. Davon waren 9 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Abbott Laboratories-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Abbott Laboratories vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 132,44 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 6,39 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (124,48 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Abbott Laboratories somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Abbott Laboratories mit einem Wert von 23,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 84,62 , womit sich ein Abstand von 72 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.