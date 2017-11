Kompletter Wocheneinkauf per Mausklick - AmazonFresh ab sofort auch in München (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Klamotten, Geschenke, Kosmetik - mit einpaar Klicks kann man heutzutage so gut wie alles im Internetbestellen. Für den Wocheneinkauf laufen wir uns aber trotzdem noch imSupermarkt die Hacken ab, stehen in endlosen Schlangen und wenn wirwas vergessen haben, geht der ganze Spaß noch mal von vorne los.Dabei muss das aber gar nicht sein. In München gibt's jetzt ein ganzbesonderes Angebot von Amazon, mit dem man sich den komplettenWocheneinkauf ganz bequem nach Hause kommen lassen kann. Wie dasalles genau funktioniert, weiß Helke Michael.Sprecherin: AmazonPrime-Mitglieder in Berlin, Potsdam und Hamburgnutzen den neuen Service bereits. Und jetzt können auch die Kunden imStadtgebiet München ihren kompletten Wocheneinkauf ganz bequem übersInternet erledigen.O-Ton 1 (Florian Baumgartner, 14 Sek.): "Wir bieten frisches Obst,Gemüse, Fleisch und Fisch, Milch- und Kühlprodukte, frische Backwarenund mehr als 4.000 Bio-Produkte. Dazu haben wir auch eine breiteAuswahl an Produkten des täglichen Bedarfs und zahlreicheLebensmittel beliebter bayerischer Marken."Sprecherin: Sagt Florian Baumgartner von AmazonFresh - so heißtdieser neue Service nämlich. Das Sortiment ist mit rund 300.000Produkten riesig. Aber auch an alle Feinschmecker, die die lokalenKöstlichkeiten schätzen, wurde gedacht.O-Ton 2 (Florian Baumgartner, 22 Sek.): "Da haben wir eineVielzahl an bekannten Marken, beispielsweise Händlmaier, Paulaner,Adelholzener oder Wurstwaren von Zimmermann. Darüber hinaus gibt'shier auch mehr als 20 Münchener Lieblingsläden, die ganz bestimmt denGeschmack der Münchener treffen: Sei es Feinkost von Dallmayr,Gewürzwerk-Mischungen vom Viktualienmarkt oder Pralinen von EllySeidl. Die Produkte dieser Lieblingsläden liefern wir zusammen alsTeil der Bestellung."Sprecherin: Über Amazon-DE-Slash-Fresh oder die entsprechende Appkann man diesen Service jetzt auch erst mal ganz unverbindlich 30Tage lang gratis testen.O-Ton 3 (Florian Baumgartner, 16 Sek.): "Danach kostet es 9,99Euro im Monat. Für diesen Betrag kann jeder Kunde so oft bestellen,wie er möchte. Und die Lieferung ist kostenlos ab einemMindestbestellwert von 50 Euro. Viele Artikel können sogar schon amselben Tag rechtzeitig zum Abendessen geliefert werden, wenn dieKunden bis 12 Uhr bestellen."Sprecherin: Und wenn's mal schneller gehen muss,...O-Ton 4 (Florian Baumgartner, 18 Sek.): "...dann bietet unserultraschneller Lieferservice Prime Now in München ein ausgewähltesSortiment an Lebensmitteln, die innerhalb einer Stunde oder in einemwählbaren 2-Stunden-Lieferfenster geliefert werden können. DasBestellen darüber ist natürlich auch ganz einfach und bequem:entweder über www.primenow.de oder per Smartphone-App."Abmoderationsvorschlag: Ab sofort können Prime-Mitglieder imStadtgebiet München ihren kompletten Wocheneinkauf beimOnline-Shoppen erledigen, entweder unter www.amazon.de/fresh oderüber die Amazon App. Und bevor Sie sich festlegen, können Sie dasGanze jetzt erstmal 30 Tage lang gratis testen.Pressekontakt:Amazon Team bei Zucker. KommunikationZucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazon@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell