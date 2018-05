Komplett neue Volvo Reisebusgeneration mit den Schwerpunkten Design und Komfort

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Ab sofort liefert Volvo Buses seinen Kunden neue Argumente imKampf um die Gunst der Fahrgäste. Eine komplett neue Modellpalettemit markantem Design und hohem Komfort wird mehr Menschen davonüberzeugen, auch auf längeren Strecken mit dem Bus zu verreisen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/627270/Volvo_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/697163/Volvo_Bus_Corporation.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/697164/Volvo_Bus_Corporation.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/697165/Volvo_Bus_Corporation.jpg )"Dies ist die umfangreichste Erneuerung unserer europäischenReisebuspalette seit vielen Jahrzehnten. Ich bin überzeugt, dass dasErgebnis auf ein sehr positives Echo sowohl bei unseren Kunden alsauch bei ihren Fahrgästen stoßen wird", so Håkan Agnevall, Präsidentder Volvo Bus Corporation.Die neue Fahrzeuggeneration für den Reise- und Linienverkehrbesteht aus zwei Modellen: dem luxuriösen Volvo 9900 und demvielseitigen Volvo 9700. Beide besitzen ein dynamisch gestaltetesÄußeres mit markanter Linienführung, glatten Seiten und abgerundetenEcken zur Senkung des Luftwiderstands. Der Kühlergrill sitzt weitunten und harmoniert perfekt mit der Frontscheibe, was derFrontpartie ein kräftiges und in sich geschlossenes Aussehenverleiht. Beim Volvo 9900 ist die abfallende Seitenfensterlinie mitattraktiven Grafiken verziert.Bei der Gestaltung des Innenraums haben die Designer besonderenWert sowohl auf die visuelle als auch auf die haptische Qualitätgelegt. Die Fahrgäste erwartet eine beruhigende und gut ausgewogeneLichtpalette, ergänzt durch eine geschmackvoll abgestimmteKombination aus Stoff und Leder mit kontrastierenden Detailakzentenaus Metall.Um den Fahrgästen ein hochwertiges Gesamterlebnis zu liefern, hatVolvo Buses zudem viel in Komfortlösungen wie ergonomischeFahrgastsitze und einen gut isolierten Innenraum mit niedrigemGeräuschpegel investiert. Die neu entwickelte Klimaanlagegewährleistet eine gleichmäßige und angenehme Temperaturverteilung imgesamten Fahrzeug, unabhängig von der Außentemperatur.Darüber hinaus bietet der neue Volvo 9900 einen besonders hohenBoden mit "Theaterbestuhlung" sowie großflächige Fensterscheiben fürausgezeichnete Sicht nach vorn und zu den Seiten. Die Decke imFahrgastraum wurde um acht Zentimeter angehoben, und auch dergeradere Übergang zwischen Wänden und Decke trägt zu einergeräumigeren Gesamtanmutung und einem deutlich größeren Platzangebotbei.Sowohl der Volvo 9700 als auch der Volvo 9900 verfügen überumfassende Lösungen zur Steigerung der aktiven und passivenSicherheit. Unter den Neuerungen sind ein robustererFrontalaufprallschutz (FIP) und ein Fahrerwarnsystem, das dieBewegungen des Fahrzeugs überwacht und den Fahrer bei Anzeichen vonErmüdung oder Unaufmerksamkeit warnt.