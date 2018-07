Komplementäre Pflege in der Praxis richtig anwenden

Berlin (ots) - Eine Übersicht der Stiftung Zentrum für Qualität inder Pflege bietet professionell Pflegenden schnelle Orientierung zukomplementären Angeboten für die Pflegepraxis.Ob Heilpflanzen, Aromaöle, Kneipp oder Kinästhetik - solchePflegeanwendungen und -konzepte zielen darauf ab, die konventionelle,schulmedizinisch ausgerichtete Pflege zu ergänzen. Aufgrund derVielzahl an Angeboten fehlt mitunter auch Pflegefachleuten derÜberblick, welche Möglichkeiten der Komplementärpflege es insgesamtgibt, was sich hinter einzelnen Namen genau verbirgt und wie dieMaßnahmen umgesetzt werden können.Deswegen hat das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) einekostenlos zugängliche Online-Übersicht mit Basiswissen zu solchenAngeboten entwickelt, für die in der deutschsprachigen FachliteraturHinweise auf positive Effekte gefunden werden konnten. Die Übersichtverschafft somit Pflegeprofis - aber auch anderen Interessierten -einen ersten Überblick zu konzeptionellen Grundannahmen, zurAnwendungspraxis sowie zu Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten rundum die komplementäre Pflege. Dabei wird auch über Wirkweiseninformiert sowie auf bekannte Risiken hingewiesen."Zwar gibt es noch wenig Forschung zur Wirksamkeit vonkomplementären Verfahren in der Pflege, aber zum Teil breiteErfahrungen mit positiven Effekten", erklärt Dr. Ralf Suhr,Vorstandsvorsitzender des ZQP. Wirkweisen einiger komplementärerAngebote wie die Hydrotherapie lassen sich wiederum mitphysikalischen und physiologischen Prozessen erklären. Daher ist eswichtig, auch solche ergänzenden Möglichkeiten zu kennen, um denBedürfnissen pflegebedürftiger Menschen ganzheitlich entsprechen zukönnen. Doch einfach Mal ausprobieren, ist auch bei der vermeintlichharmlosen Komplementärpflege nicht unbedingt ratsam. "Teilweise gibtes auch Risiken bei komplementären Pflegemaßnahmen, wie zum Beispielfalsche Handgriffe oder Kontraindikationen", so Suhr weiter.Die ZQP-Übersicht ist in zwei Bereiche gegliedert: komplementäreAnwendungen einerseits sowie komplementäre Konzepte andererseits. Zuden Anwendungen gehört der Einsatz von Heilpflanzen, Waschungen,Einreibungen, Wickeln, Auflagen oder Aromapflege. Sie sollenpräventiv wirken, Heilungsprozesse fördern, Beschwerden lindern unddas Wohlbefinden pflegebedürftiger Menschen verbessern.Zu den komplementären Pflegekonzepten zählen zum Beispiel BasaleStimulation, Kinästhetik und Mäeutik. Sie gründen auf bestimmtenHaltungen der Pflegenden. Aspekte wie Individualität, Beziehung,Wahrnehmung oder Entwicklung stehen dabei im Mittelpunkt der Pflege.Die Informationen zum neuen ZQP-Wissensangebot hat die Stiftung inKooperation mit Dr. med. Miriam Ortiz, Hochschulambulanz fürNaturheilkunde, Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie undGesundheitsökonomie, Charité-Universitätsmedizin Berlin, auf Basiseiner Literaturrecherche erarbeitet.Die Übersicht finden Sie unter: http://ots.de/P6DptzPressekontakt:Torben LenzTel.: 030 275 93 95 - 15E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuell