Berlin (ots) - Die deutsche Geflügelwirtschaft begrüßt die Empfehlungen desKompetenznetzwerks Nutztierhaltung an die Bundesregierung als wichtigen Bausteinfür eine zukunftsfähige, von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getrageneLandwirtschaft in Deutschland. "Gemeinsam haben Vertreter aus Wissenschaft,Wirtschaft, Praxis, Tier- und Verbraucherschutz in den vergangenen Monaten einenechten Gesellschaftsvertrag erarbeitet", würdigt Friedrich-Otto Ripke, Präsidentdes Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V. (ZDG), die Leistungdes Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung und insbesondere die umsichtige,konsensorientierte Leitung durch Bundeslandwirtschaftsminister a. D. JochenBorchert. In dem heute beschlossenen Rahmen unterbreitet die deutscheGeflügelwirtschaft ein starkes Angebot an die Politik mit einer echtenBreitenwirkung für mehr Tierwohl, erhebt für die Umsetzung der Empfehlungenjedoch klare Forderungen an die Politik:- Die Kriterien der Initiative Tierwohl (ITW) müssen in die Stufe1 des Staatlichen Tierwohlkennzeichens integriert werden- Unerlässlich ist eine umfassende unabhängige Folgenabschätzung,welche die vor- und nachgelagerten Bereiche ausdrücklich miteinbezieht- Es braucht eine vertraglich gesicherte, von einer breitenpolitischen Mehrheit getragene staatliche Tierwohlprämie mitmindestens 20 Jahren Laufzeit- Der Zeitplan für die Umsetzung der in die Zukunft gerichtetenstrategischen Zielbilder muss realistisch sein und darf nicht zukurzfristig sein!- Es braucht eine verpflichtende Haltungs- undHerkunftskennzeichnung- Die Empfehlungen des Kompetenznetzwerks müssen in eine EU-weiteinheitliche Lösung münden, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschenNutztierhaltung zu erhalten."Wir sind sehr gut vorbereitet und quasi aus dem Stand in der Lage, mit rund 80Prozent der Fleischerzeugung und 90 Prozent der Eiererzeugung in dieKennzeichnung einzusteigen", verweist Ripke auf die durch die InitiativeTierwohl (ITW) und den Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen(KAT) für Geflügelfleisch und Eier bereits sichergestellte Nämlichkeit, also diekontrollierte und dokumentierte Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse in dieHerkunftsbetriebe. Die Haltungskriterien liegen bei ITW und KAT definiert vorund können in der Arbeitsgruppe Geflügel des Kompetenznetzwerks zügig übernommenund an die spezifischen Erfordernisse des dreistufigen Labelsystems angepasstwerden.Geflügelwirtschaft bietet echte Breitenwirkung für mehr Tierwohl"Es geht immerhin pro Jahr um mehr als eine Million Tonnen Geflügelfleisch undüber eine Million Tonnen Eier", macht ZDG-Präsident Ripke die Breitenwirkung fürmehr Tierwohl deutlich. "Damit hätte das ,Klöckner-Label' sofort Inhalt undSubstanz - und die Verbraucher hätten zugleich ein breites Angebot." Ripkesklarer Appell geht in Richtung Politik: "Jetzt liegt es an der Politik, dieEmpfehlungen der Borchert-Kommission umgehend aufzugreifen. Wir als deutscheGeflügelwirtschaft sind dabei ein verlässlicher Partner und gehen den Weg zueinem erfolgreichen Ergebnis mit, wenn die genannten Forderungen umgesetztwerden."