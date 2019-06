Die Kompetenz zum Umsatteln / Aktuelle viasto Studie zur Veränderung der Job-Kompetenzen durch die Digitalisierung zeigt: Arbeitnehmer bringen bereits 85% der benötigten Skills mit in den Job

Berlin (ots) - Die klare Mehrheit der deutschen Arbeitnehmer fühltsich für die Veränderungen einer digitalen Arbeitswelt gerüstet. Dasist das Ergebnis einer repräsentativen Studie für die Europasführender Video-Recruiting Anbieter viasto mehr als 1.000 Menschenbefragte. Demnach sind 84% der Befragten sicher, auch in einerdigitalen Arbeitswelt wertvolle Mitarbeiter für Arbeitgeber zu sein.Dafür zeigen sich die Befragten flexibel und stellen sich auf eineArbeitswelt ein, in der sie mehrfach ihre Berufsfelder wechselnwerden. Dreiviertel aller Arbeitnehmer (75%) sind sogar explizit aneinem solchen Berufswechsel interessiert - bei den jüngstenKandidaten (18-29 Jahre) liegt der entsprechende Anteil gar bei 85%.Für 60% der Studienteilnehmer sind Veränderungen dieser Artnatürliche Begleiterscheinungen des Arbeitslebens.Berufswechsel: Veränderung gehört dazuDie geringe Sorge vor Veränderung in der Arbeitswelt der Zukunftliegt auch in den Erfahrungen der Vergangenheit begründet. Denn vieleArbeitnehmer haben schon heute derartige Berufswechsel im Verlaufihrer beruflichen Laufbahn erfolgreich gemeistert. So arbeitenaktuell bereits 42% der über 40-Jährigen in einem Beruf, der nichtihrer Ausbildung oder ihrem Studium entspricht. Die Hauptgründe füreinen solchen Wechsel sowie für die Wechselbereitschaft insgesamtsind, neben der Auffassung, dass Wechsel zum Berufsleben dazu gehören(60%), vor allem finanzielle Erwägungen (39%), die Suche nachanspruchsvolleren Aufgaben (23%) sowie Erschöpfungssymptome im altenBerufsfeld (21%)."Derzeit ist nahezu jeder Job in einem Wandel begriffen. DieserTrend wird durch die Digitalisierung extrem verstärkt. HeutigeGrundschüler arbeiten später einmal in Jobs, die es derzeit noch garnicht gibt. Das erfordert Flexibilität von den Arbeitnehmern derZukunft. Sie werden zukünftig mehr dazu übergehen, Kompetenzenwährend des Arbeitslebens zu entwickeln. Die berufliche oderakademische Ausbildung bereitet dafür immer weniger konkret auf denBeruf vor. Unsere Studie zeigt: Die Arbeitnehmer stellen sichzunehmend auf diese Entwicklung ein", so Sara Lindemann von viasto zuden Studienergebnissen.11 von 13 Kompetenzen sind bereits vorhandenInteressant: Gemäß der viasto-Studie bringen Bewerber schon 85%der Kernkompetenzen für einen Job mit, wenn sie bei einem Arbeitgeberanfangen. Viele Bewerber geben dementsprechend an, dass sie imSchnitt nur etwas mehr als zwei (2,04) von 13 abgefragten Kompetenzenerst im Job selbst und nicht während ihrer Ausbildung erworben haben.Spitzenreiter unter diesen wenigen ist das Fachwissen (47%), währendandere Skills wie Digitalkompetenz (20%), analytische Kompetenz (13%)oder Empathie (6%) nur von wenigen Kandidaten in diesem Kontextgenannt wurden."In diesem Teilergebnis steckt eine interessante Information fürArbeitgeber. Denn diese wählen ihre Kandidaten letztlich in ersterLinie genau nach den Skills aus, die diese aus eigener Erfahrung docherst im Job lernen. Bestes Beispiel ist die Fachkompetenz, die sichfast die Hälfte der Arbeitnehmer "on the job" aneignet", so SaraLindemann erklärend.Interessant der Blick auf die Bedeutung der digitalen Skills ausSicht der Arbeitnehmer. Diese gewinnen augenscheinlich rasant anBedeutung als unverzichtbare berufliche Fähigkeit. So wurden sie vonfast der Hälfte der Befragten (45%) für die Vergangenheit ihres Jobsals unwichtig eingestuft. Für das heutige Arbeitsleben wird sie aberbereits von 95% der Teilnehmer als bedeutende Kompetenz eingestuft,von 53% sogar als sehr wichtige. Für die Zukunft gehen 96% davon aus,dass digitale Fähigkeiten notwendig sein werden. 78% halten sie fürdie Arbeitswelt der Zukunft sogar für absolut unverzichtbar. Beieinem zwar geringen, aber nicht zu vernachlässigendem Teil derStudienteilnehmer, besteht die Sorge, dass die Digitalisierungbeispielsweise durch Künstliche Intelligenz negative Auswirkungen aufihren Beruf haben könnte. Immerhin 19% und damit fast jeder Fünftehaben Angst, dadurch in ihrem Job abgehängt zu werden. Gänzlichunbesorgt sind dagegen 40% der Befragten - 43% der 18 bis29-Jährigen.Über die StudieFür die Studie befragte das Marktforschungsunternehmen respondi imAuftrag von viasto 1.045 Menschen aus allen Berufsfeldern in ganzDeutschland im Alter von 18-69 Jahren. Die Umfrage wurde im Mai 2019durchgeführt.Über viastoviasto ist der Markt- und Innovationsführer für Video-RecruitingLösungen und arbeitet in Kooperation mit externen KI-Experten an derEntwicklung fundierter KI-Anwendungen für die Personalauswahl.Dieviasto interview suite, eine webbasierte Software-as-a-Service (SaaS)Lösung, ermöglicht Unternehmen, mit Hilfe von smarterVideo-Recruiting-Technologie die gesamte Personalauswahl effizienter,flexibler und zuverlässiger zu gestalten. Das Unternehmen wurde 2010gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Zu den Kunden viastos zählenUnternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen.Pressekontakt:STAMMPLATZ KommunikationSascha Theisentheisen@stammplatz-kommunikation.deTel.: +49 175 / 2453512Original-Content von: viasto, übermittelt durch news aktuell