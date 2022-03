Bonn (ots) -Die Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig Basisarbeit - also Tätigkeiten ohne besondere berufliche Qualifikation - für das Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft ist. Aus gutem Grund ist also in den letzten 12 Monaten die Basisarbeit ins öffentliche Bewusstsein gerückt, nicht zuletzt auch durch eine Reihe von Veranstaltungen zu diesem Thema.Die oftmals prekäre Lebens- und Arbeitslage der Basisarbeitenden, ihre Probleme und der Mangel an Wertschätzung, Anerkennung und Respekt und weitere Ergebnisse dieser Dialogreihe wurden in dem Band "Basisarbeit Mittendrin und außen vor" im Dezember 2021 veröffentlicht (online verfügbar hier (https://go.tuv.com/Expedition_V3?wt_mc=Website.tuv-com.no-interface.DE21_A02_EXP.DE21_A02_EXP_WS_03.textlink.Kompendium3&cpid=DE21_A02_EXP_WS_03) über TÜV Rheinland), in dem zahlreiche Expert*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu Wort gekommen sind. Darin finden sich nicht nur aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Basisarbeit, sondern auch konstruktive Lösungsansätze und Beispiele für gute Basisarbeit in der Praxis.Diese interessante Publikation, die zu weiteren Diskussionen und Umsetzungen einlädt, wird am 29. März 2022 in einer digitalen Veranstaltung von André Große-Jäger, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, er ist sowohl Initiator des Projekts als auch Mitherausgeber des Buches, im Dialog mit Dr. Renate Hauser vorgestellt.Zu Wort kommen werden bei dieser Gelegenheit Dr. Thomas Wind, Geschäftsführer des Instituts für Zielgruppenkommunikation und Petra Wilke, Leiterin des Landesbüros Nordrhein-Westfalen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Beide haben das Buch mit Beiträgen bereichert. Dr. Wind hat inzwischen vier qualitative Studien zum Thema Basisarbeit erstellt, die auf Fokusgruppen mit Basisarbeiter*innen beruhen. Eine davon gab das Landesbüro Nordrhein-Westfalen der Friedrich-Ebert-Stiftung in Auftrag. Darin wird die Gruppe der Basisarbeitenden in Hinblick auf ihre besonderen Lebens- und Arbeitsbedingungen, die damit verbundenen Sorgen und Hoffnungen und deren Erwartungen an Politik und Wirtschaft untersucht.Gemeinsam soll diskutiert werden, wie die Situation von Basisarbeitenden weiterhin umfassend und nachhaltig verbessert werden kann. Das erscheint umso dringender, als die Basis für unser Bruttoinlandprodukt der Zukunft erodiert, wie das Handelsblatt unlängst berichtete. So fehle es zunehmend an Personal für Helfertätigkeiten, Anlernberufe, Flughafenjobs und Servicetätigkeiten in Hotels und bei den Paketdiensten.Zu dieser digitalen Veranstaltung am 29. März 2022 von 16.00 bis 17.30 Uhr möchten wir Sie ganz herzlich einladen!Wenn Sie mit dabei sein wollen, bitten wir Sie, soweit noch nicht geschehen, sich zu registrieren unter https://dialogreihe-basisarbeit.in.howspace.com. Nach der Registrierung erhalten Sie rechtzeitig weitere Informationen von uns.Pressekontakt:Ralf KarabaszSynergie VertriebsDienstleistung GmbHAdenaueralle 71 A53113 Bonn01722717788ralf.karabasz@synergie-vd.deOriginal-Content von: Synergie VertriebsDienstleistung GmbH, übermittelt durch news aktuell