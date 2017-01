Baden-Baden (ots) -Ein Mainzer Präventionsprogramm hat sich zum Ziel gesetzt,muslimische Jugendliche vom Extremismus fernzuhalten. Die Gründer desProgramms arbeiten als muslimische Gefängnisseelsorger unter anderemgegen die Radikalisierung in deutschen Gefängnissen. Spätestens seitden Anschlägen von Paris und Brüssel gelten Gefängnisse auch inEuropa als Brutstätten für Extremisten und islamistische Attentäter.Alle sind sich einig: Dagegen muss dringend etwas unternommen werden.Aber was? Der 60-minütige SWR Dokumentarfilm "MuslimischeFriedenskämpfer - Mit Prävention gegen den Terror" zeigt am Mittwoch,11. Januar 2017, um 23:30 Uhr, wer sich dafür einsetzt und welcheErfahrungen bisher mit dem Präventionsprogramm gemacht wurden.Kritische Auseinandersetzung mit dem Islamismus Die PädagoginMisbah Arshad hat ein Anti-Radikalisierungsprogramm entwickelt, dasMainzer Jugendbildungsprogramm "Kompass - Muslimische Jugendbildung".Unterstützt wird sie dabei von Mustafa Cimsit,Religionswissenschaftler und Imam. Das Programm richtet sich anmuslimische Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, Mädchen und Jungsgemeinsam - ungewöhnlich für eine muslimische Gemeinde. Das Ziel:eine kritische Auseinandersetzung mit den Themenkomplexen Islamismus,Dschihadismus und Salafismus aus theologischer, gesellschaftlicherund politischer Perspektive. "Wir müssen jugendliche Muslime gegenden Terror sozusagen 'immunisieren'.", fordert Arshad, "Wir müssenmehr Präventionsarbeit leisten, wir brauchen mehr Ressourcen. Für unsals Muslime ist es wichtig, dass wir am Kampf gegen dengewaltbereiten Salafismus teilnehmen."Pionierarbeit der GefängnisseelsorgerMisbah Arshad und Mustafa Cimsit haben neben "Kompass" noch eineweitere berufliche Aufgabe, die ihnen sehr am Herzen liegt: Sie sindbeide Gefängnisseelsorger für muslimische Gefangene in der JVAFrankfurt. Cimsit seit 2012 und Arshad seit 2015 im FrankfurterFrauengefängnis. Bei ihrer Arbeit geht es nicht nur um klassischeSeelsorge. Auf dem Spiel steht weit mehr: Beide wollen verhindern,dass sich Muslime hinter Gittern den Islamisten anschließen. IhreArbeit ist nichts anderes als Terrorprävention. Der Film begleitetMisbah Arshad und Mustafa Cimsit ein Jahr lang bei ihrerPräventionsarbeit mit den muslimischen Jugendlichen in Mainz,Wiesbaden und bei ihrer Gefängnisseelsorge in Frankfurt.Sendung:SWR Dokumentation "Muslimische Friedenskämpfer - Mit Präventiongegen den Terror" am Mittwoch, 11. Januar 2017, 23:30 Uhr im SWRFernsehen.Pressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell