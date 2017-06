Kompakttraining GmbH & Co. KG mit neuen Terminen im 4. Quartal 2017 / Business-Seminar-Anbieter mit bestens bewerteten offenen Schulungen bundesweit in allen Metropolen-Regionen

Hamburg (ots) - Seminare der Kompakttraining GmbH & Co. KG,Weiterbildungsanbieter aus Hamburg, werden durchgängig mit SEHR GUT(1,5) benotet. Termine der bewährten offenen Seminare für Herbst undWinter 2017 stehen fest. Überarbeitete Projektmanagement-Seminare undModerations-Trainings wieder im Angebot.Der Kompaktseminaranbieter von der Hamburger Alster hat sich seitfast 15 Jahren erfolgreich als ein bedeutender Anbieter für offeneSeminare etabliert. Bewährt haben sich die Schulungen nicht nur fürkleine mittelständische Unternehmen, sondern auch fürHidden-Champions des Mittelstandes.Aufgrund der großen Nachfrage hat der Business-Seminar-Anbietersein Schulungsangebot für das 4.Quartal 2017 nochmals erweitert.Neben der Überarbeitung der Projektmanagement-Seminare und desModerations-Trainings, haben die Hamburger dasKonfliktmanagement-Seminar (Deeskalation im Beruf) in das Programmmit aufgenommen - und startete gleich mit Bestnoten.Kompakttraining GmbH & Co. KG, nach DIN ISO 9001:2008zertifizierter Weiterbildungsanbieter, besticht sowohl durcheinzigartige Seminarformate - ohne vorgefertigtenPowerPoint-Präsentationen - mit dem primären Fokus auf praktischeFallarbeit als auch durch stabile und sichere Termine, bundesweit undzentrumsnah, in allen Metropolen Deutschlands mit einer begrenztenTeilnehmerzahl und durch hochqualifizierte und festangestellteTrainer.Die offenen Seminare umfassen Themen wie Projektmanagement,Mitarbeiterführung, Zeitmanagement, Telefontraining,Vertriebstraining, Verkaufstraining, Kommunikation, Präsentation undMarketing. Neben den standardisierten offenen Seminaren bieten dieHamburger individuelle Inhouse-Schulungen an: Die Berater passen dieDienstleistungen der Kompakttraining GmbH & Co. KG an die Wünsche undden Bedarf der Kunden an, die Inhalt, Zeit und Ort selber bestimmenkönnen. Bereits mehr als 20.000 trainierte Fach- und Führungskräfteunterschiedlichster Branchen haben diesen Business-Service inAnspruch genommen. Ergebnis: Hohe Zufriedenheit der Teilnehmer undeine große Anzahl mittelständischer Firmen als Stammkunden.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGc/o Dipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstr. 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: ingo.scheider@kompakttraining.dewww.kompakttraining.de/offene-seminare/Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell