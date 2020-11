Kompaktsportler SKODA OCTAVIA RS ab sofort bereits ab 37.958 Euro bestellbar

Weiterstadt (ots) - - 180 kW (245 PS) starker 2,0 TSI-Turbobenziner jetzt auch als 6-Gang-Schalter- Einstieg in die attraktive OCTAVIA RS-Baureihe schon ab 37.958 Euro, Kombiversion startet bei 38.640 Euro- Dynamische Fahreigenschaften: in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h- Motorenpalette umfasst Topbenziner und Topdiesel der OCTAVIA-BaureiheDer Einstieg in die sportliche OCTAVIA RS-Familie gelingt ab sofort noch günstiger als zuvor: Die dynamische Limousine in Verbindung mit dem 180 kW (245 PS)* starken 2,0 Liter-Turbobenziner und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe erhalten Kunden schon für 37.958 Euro inklusive 16 Prozent MwSt., der OCTAVIA COMBI RS steht ab 38.640 Euro zur Verfügung.Der 180 kW (245 PS) starke Vierzylinder-TSI besitzt 2,0 Liter Hubraum und beschleunigt den OCTAVIA RS und OCTAVIA COMBI RS als Handschalter in 6,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 370 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit erreichen beide Varianten bei 250 km/h. Zum dynamischen Fahrerlebnis und agilen Handling des OCTAVIA RS tragen maßgeblich das um 15 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk und die Progressivlenkung bei - beides zählt zur Serienausstattung. Weiterhin können Käufer den Benziner auch mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) ordern.Im RS-Derivat des OCTAVIA verbaut SKODA ausschließlich die Topmotoren der Bestsellerbaureihe. Neben dem 2,0 TSI 180 kW (245 PS) steht der 2,0 TDI EVO mit 147 kW (200 PS)* und 7-Gang-Direktschaltgetriebe zur Wahl. Bei diesem können sich Kunden zwischen Front- und Allradantrieb entscheiden. Darüber hinaus bietet SKODA mit dem OCTAVIA RS iV* auch erstmals eine elektrifizierte RS-Version an. In dieser bündeln ein 1,4 TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS) Leistung und ein 85 kW (115 PS) starker Elektromotor ihre Power zu einer Systemleistung von 180 kW (245 PS).Neuer Abbiegeassistent im OCTAVIA RSZusätzlich zur neuen Motor-Getriebe-Kombination erweitert SKODA die Serienausstattung des Kompaktsportlers um den neuen Abbiegeassistent. Das System stellt eine Erweiterung des Frontradarassistenten inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung dar. Das bedeutet: Es warnt beim Linksabbiegen an Kreuzungen den Fahrer frühzeitig vor Gegenverkehr. Im Notfall kann der Abbiegeassistent das Fahrzeug sogar automatisch stoppen.Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen des OCTAVIA RS stehen unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/104/2649?fz=104&skoda=OCTAVIA) bereit.SKODA OCTAVIA RS - neue Motorisierung und unverbindliche Preisempfehlung in Euro inklusive 16 Prozent MehrwertsteuerVariante Motorisierung Getriebe RS OCTAVIA 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 6-Gang 37.958 OCTAVIA COMBI 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 6-Gang 38.640 Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 9,4 - 9,3 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert 6,8 - 6,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km, CO2-Effizienzklasse D - COCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)innerorts 9,4 - 9,3 l/100km, außerorts 5,3 - 5,2 l/100km, kombiniert 6,8 - 6,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 156 - 154 g/km, CO2-Effizienzklasse D - COCTAVIA RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 - 148 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,6 - 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 151 - 149 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA RS 2,0 TDI EVO SCR DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,6 l/100km, außerorts 3,6 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI EVO SCR DSG 147 kW (200 PS)innerorts 5,6 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse AOCTAVIA RS 2,0 TDI EVO SCR 4x4 DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI RS 2,0 TDI EVO SCR 4x4 DSG 147 kW (200 PS)innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA RS iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,2 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+OCTAVIA COMBI RS iV (Plug-in-Hybrid)Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,5 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,4 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 34 g/km, CO2-Effizienzklasse A+Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell