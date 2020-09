Kompakter Sportler mit umfangreicher Ausstattung: SKODA OCTAVIA RS ist ab sofort bestellbar

Weiterstadt (ots) - - SKODA OCTAVIA RS ist ab 38.543 Euro erhältlich, OCTAVIA COMBI RS startet ab 39.225 Euro - jeweils mit 7-Gang-DSG und zum reduzierten Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent- 2,0 TSI-Turbobenziner mobilisiert 180 kW (245 PS) und kann später auch mit manuellem 6-Gang-Getriebe kombiniert werden- Sportlich ab Werk: Serienausstattung beinhaltet 18-Zoll-Leichtmetalläder, RS-typische Exterieurdetails, beheizbare Sportsitze und Multifunktions-Lederlenkrad- Moderne Konnektivität: Infotainmentsystem Bolero, SKODA Connect, Wireless SmartLink-Technologie und DAB+ zählen zum Serienumfang- Sondermodell mit 1.374 Euro Preisvorteil: Zum Start bietet SKODA den OCTAVIA RS als FIRST EDITION inklusive Infotainmentsystem Columbus anAb sofort können Kunden den neuen SKODA OCTAVIA RS* bei allen deutschen SKODA Vertragshändlern in Verbindung mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent ab 38.543 Euro bestellen. Die Preise für die Kombiversion beginnen bei 39.225 Euro. Der kompakte Sportler ist zum Marktstart mit dem 180 kW (245 PS) starken 2,0 TSI-Turbobenziner und 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) erhältlich. Eine Version mit manuellem 6-Gang-Getriebe folgt. Darüber hinaus bietet SKODA den OCTAVIA RS als Sondermodell FIRST EDITION* an. Hierbei ist der Name Programm, denn es wird zuerst an Kunden ausgeliefert. Bei identischer Motorisierung und gleichen Preisen wie das Serienmodell verfügt die FIRST EDITION bereits ab Werk über das Infotainmentsystem Columbus. Hieraus ergibt sich ein Kundenvorteil von 1.374 Euro. Die übrigen Versionen rollen zu einem späteren Zeitpunkt zu den SKODA Vertragshändlern.Herzstück des neuen OCTAVIA RS ist sein ebenso kraftvoller wie effizienter Motor. Der 180 kW (245 PS) starke 2,0 TSI-Turbobenziner beschleunigt sowohl die Limousine als auch den OCTAVIA COMBI RS* in 6,7 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und mobilisiert ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h elektronisch abgeregelt. Das serienmäßige, um 15 Millimeter tiefer gelegte Sportfahrwerk trägt maßgeblich zum agilen Handling des OCTAVIA RS bei. Zu einem späteren Zeitpunkt erweitert SKODA die Motorenpalette um den 2,0 TDI der EVO-Generation mit 147 kW (200 PS)*.Dynamischer Auftritt: 18-Zoll-Leichtmetallräder und RS-typische ExterieurdetailsZahlreiche sportliche Designmerkmale betonen die dynamischen Talente des OCTAVIA RS. Zu den optischen Erkennungszeichen gehören unter anderem spezifische Front- und Heckschürzen, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben (Sunset), Heckleuchten in Kristallglasoptik mit animierten Blinkern sowie zahlreiche schwarze Akzente. Dazu zählen der typische SKODA Kühlergrill sowie der Diffusor und die oberhalb der spezifischen LED-Nebelscheinwerfer platzierten Air Curtains an der vorderen Schürze. Ebenfalls in hochglänzendem Schwarz gehalten sind die Außenspiegelkappen, die Fensterrahmen und beim Kombi die Dachreling sowie die Aeroflaps am Heck. Bei der Limousine tragen der hintere Diffusor und der RS-Heckspoiler elegantes Schwarz. Der Dachspoiler der Kombiversion wird in Wagenfarbe lackiert. Ab Werk rollt der SKODA OCTAVIA RS auf schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallrädern, die in RS-typischem Rot lackierten Bremssättel dienen als besonderer Blickfang. Auf Wunsch füllen 19 Zoll große Leichtmetallräder die Radkästen. RS-Embleme am SKODA Grill und an der Heckklappe runden den sportlichen Auftritt ab.SKODA bietet den OCTAVIA RS in neun verschiedenen Farben an: Neben den serienmäßigen Lackierungen in Candy-Weiß und Stahl-Grau stehen auch Quarz-Grau Metallic, Brillant-Silber Metallic, Race-Blau Metallic, Velvet-Rot Premium Metallic, Crystal-Schwarz Premium Metallic sowie die Perleffekt-Lackierungen Black-Magic und Moon-Weiß zur Wahl.Sportlich-komfortabler Innenraum und moderne KonnektivitätDas Interieur ist überwiegend in elegantem Schwarz gehalten. Dekorleisten in Carbonoptik und Pedale im Aluminiumdesign spiegeln den dynamischen Charakter des sportlichen Spitzenmodells der Baureihe ebenso wider wie farbige Ziernähte an Sitzen, Lenkrad, Instrumententafel und Armlehnen. Serienmäßig nehmen die Passagiere im OCTAVIA RS vorne auf beheizbaren Sportsitzen mit integrierter Kopfstütze und RS-Logo Platz. Das dreispeichige, mit Leder bezogene Multifunktions-Sportlenkrad trägt ebenfalls ein RS-Emblem. Es verfügt über neu angeordnete Bedientasten und neue Rändelrädchen im Chromdesign sowie bei Fahrzeugen mit DSG über Schaltwippen.Ab Werk kommt im OCTAVIA RS das Virtual Cockpit mit 10,2 Zoll großem Kombiinstrument inklusive zusätzlicher Sport-Ansicht zum Einsatz. Ebenfalls serienmäßig ist die Fahrprofilauswahl Driving Mode Select mit neuem RS-Modus. Für beste Unterhaltung und Top-Konnektivität sorgt das Infotainmentsystem Bolero mit freistehendem zentralen Display und einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll. Im OCTAVIA RS FIRST EDITION ist ab Werk das Navigations- und Infotainmentsystem Columbus an Bord.Darüber hinaus beherrscht der OCTAVIA RS die Wireless SmartLink-Technologie zur drahtlosen Einbindung von Smartphones und erlaubt den Zugriff auf die mobilen Online-Dienste von SKODA Connect(1). Zum Serienumfang zählen ferner die Bluetooth-Freisprecheinrichtung inklusive Phonebox für induktives Laden von Mobiltelefonen, digitaler Radioempfang (DAB+), elektrisch anklappbare und automatisch abblendbare Außenspiegel sowie Parksensoren vorne und hinten. Für vorbildliche aktive und passive Sicherheit sorgen Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und moderne Fahrerassistenzsysteme wie Spurhalte- und Frontradarassistent.Alle Details zu Preisen und Ausstattungsoptionen sowie weitere Information und Bilder stehen bereit unter www.skoda-media.de (http://www.skoda-media.de/model/104/?fz=190&skoda=der%20neue%20OCTAVIA).SKODA OCTAVIA RS und COMBI RS - Motorisierungen und PreiseKompakter Sportler mit umfangreicher Ausstattung:SKODA OCTAVIA RS ist ab sofort bestellbarMotor Leistung Getriebe unverbindlichePreisempfehlung(inkl. 16 % MwSt.)RSRS FIRST EDITIONOCTAVIA RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 7-Gang-DSG 38.543 EUR 38.543 EUROCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 7-Gang-DSG 39.225 EUR 39.225 EUR (1) Unter SKODA Connect sind für dieses Modell Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect (http://www.skoda-auto.de/connect).Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp (http://www.skoda-auto.de/wltp).Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de (http://www.dat.de)), unentgeltlich erhältlich ist.OCTAVIA RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 - 148 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,6 - 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 151 - 149 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA RS FIRST EDITION 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 - 148 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA COMBI RS FIRST EDITION 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS): Kraftstoffverbrauch innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,6 - 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 151 - 149 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA RS 2,0 TDI EVO DSG 147 kW (200 PS): Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. 