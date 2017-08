Mainz (ots) -Jean Reno in einer Familienkomödie vor der sommerlichen KulisseSüdfrankreichs: In "Ein Sommer in der Provence" wird das beschaulicheLeben eines grantigen Großvaters durch seine Großstadt-Enkelordentlich durcheinander gewirbelt. Das ZDF präsentiert den Film vonRose Bosch als Free-TV-Premiere am Sonntag, 3. September 2017, 14.55Uhr.Paul (Jean Reno) und Irène (Anna Galiena), seit 40 Jahrenverheiratet, leben in der Nähe von Avignon in der Provence. Mit dergemeinsamen Tochter ist der eigenwillige Olivenbauer seit 17 Jahrenzerstritten, deren drei Kinder kennt er deshalb nicht. Als Irène dieEnkel Adrien, Léa und Théo aus Paris für die kompletten Sommerferieneinlädt, ist es vorbei mit der südfranzösischen Ruhe. Paul ist vonder Invasion der unerwünschten Enkel völlig genervt. Und auch dieGroßstadtkinder haben wenig Lust auf Ferien in der Einöde, in der esweder Handy-Empfang noch einen Fernseher gibt. Zuerst gewinnt dergehörlose Théo das Herz von Großvater Paul. Doch auch für Adrien undLéa erweist sich der Sommer als nicht so langweilig wie sie erwartethatten.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einsommerinderprovencePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell