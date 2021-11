Komo Plant Based Foods startet heute sein veganes Mac & Cheeze-Menü auf Uber Eats

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. – 25. November 2021: Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM) (OTCQB: KOMOF) (FRA:9HB) („Komo“), ein Unternehmen für hochwertige Lebensmittel auf pflanzlicher Basis, freut sich die Einführung von Komo Eats, einer Auswahl an frisch zubereiteten, heißen und fertigen Komfortgerichten auf pflanzlicher Basis, bekannt zu geben. Die Komo Eats-Gerichte sind über Uber Eats in Vancouver (British Columbia) erhältlich.

