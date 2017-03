"Kommunikationswissenschaft live": Macromedia und prmagazin setzen Vortragsreihe fort

Remagen (ots) - Mit der Vortragsreihe "Kommunikationswissenschaftlive" setzen die Media School der Hochschule Macromedia und"prmagazin - Das Magazin der Kommunikationsbranche" im Jahr 2017 ihreerfolgreiche Veranstaltungskooperation fort. Nach namhaftenVertretern der Unternehmenskommunikation berichten in diesemDurchgang deutsche und internationale Wissenschaftler am Campus Kölnüber aktuelle Forschungsergebnisse. Zwischen März und Juni 2017 sinddrei Veranstaltungen terminiert.Am 29. März spricht Dr. Joachim Preusse, wissenschaftlicherMitarbeiter an der Fachhochschule Münster, über Wirkungsmöglichkeitenund -grenzen von dem, was Public Relations innerhalb vonOrganisationen wie beispielsweise Unternehmen erreichen kann. Preussewurde für seine Arbeit bereits mit dem Albert OecklWissenschaftspreis ausgezeichnet, einem von der Deutschen PublicRelations Gesellschaft e.V. (DPRG) und der BASF SE gestiftetenWettbewerb.Am 3. Mai 2017 ist Prof. Dr. Enric Ordeix zu Gast an derHochschule Macromedia. Er lehrt an der Blanquerna School ofCommunication and International Relations der Ramon Llull Universityin Barcelona. Ordeix beschäftigt sich in englischer Sprache mit"Corporate Social Commitment" und zeigt auf, wie eine Art sozialePersönlichkeit von Unternehmen erfolgreich aufgebaut werden kann.Unter dem Titel "Misstrauische Partner oder angefreundete Gegner?"beschäftigt sich am 31. Mai 2017 Prof. Dr. Olaf Hoffjann mit denschwierigen Beziehungen zwischen Politikern und Journalisten.Hoffjann lehrt Medien und Marketing an der Ostfalia Hochschule inSalzgitter und hat zu dem Thema in den vergangenen Jahren umfassendempirisch geforscht.Weitere Gastvorträge der Reihe sind für das Wintersemesterzwischen Oktober und Dezember in Vorbereitung. Die Veranstaltungenfinden jeweils mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr in der HochschuleMacromedia, Brüderstraße 17, 50667 Köln statt. Moderator undMitinitiator ist Prof. Dr. Holger Sievert, Head of Media School.Anmeldungen und regelmäßige Aktualisierungen unterwww.hochschule-macromedia.de/veranstaltungen-koeln.Über die Hochschule MacromediaMit etwa 2.000 Studierenden und rund 80 Professuren gehört dieHochschule Macromedia, University of Applied Sciences, zu denführenden Privathochschulen für arbeitsmarktorientierte Studiengängein Deutschland. Zum Portfolio gehören deutsch- und englischsprachigeBachelor- und Masterprogramme, unter anderem in den Fächern Medien-und Kommunikationsmanagement sowie Journalistik. SämtlicheStudiengänge sind staatlich anerkannt und akkreditiert durchWissenschaftsrat und FIBAA, Studienorte sind München, Stuttgart,Köln, Hamburg und Berlin. Mehr unter www.hochschule-macromedia.deÜber das prmagazinDas prmagazin ist die führende Fachzeitschrift für dieKommunikationsbranche im deutschsprachigen Raum. Es liefert aktuelleNachrichten, Analysen, Hintergrundberichte undkommunikationswissenschaftliche Forschungsergebnisse zuPR-Strategien, Kampagnen, Trends und Personalien. Kernzielgruppe sindKommunikationsprofis in Unternehmen und Organisationen, PR-Agenturen,Wissenschaft & Ausbildung bis hin zu Journalisten. Das prmagazinerscheint im 48. Jahrgang im Verlag Rommerskirchen. www.prmagazin.dePressekontakt:Hochschule MacromediaProf. Dr. Holger SievertHead of Media School Campus Köln /Head of Competence Center PR & Communication ManagementTelefon: +49 (221) 31082 - 570E-Mail: h.sievert@macromedia.dewww.hochschule-macromedia.deprmagazinChristina UllrichVerantwortliche RedakteurinTelefon: +49 (2228) 931 - 123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comwww.prmagazin.deOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuell