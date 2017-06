Köln (ots) - Anlässlich der ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?"hat der Rhetoriktrainer Michael Ehlers mit seinem Institut dieKommunikation der Evangelischen und Katholischen Kirche auf denPrüfstand gestellt. Sein Urteil: "Kirche redet viel zu oftunverständlich an den Menschen vorbei."Ehlers, der Bundesligaprofis, TV-Moderatoren, Politiker undShow-Stars trainiert, ist überzeugt: "In einer Gesellschaft vollerReizüberflutung und Orientierungslosigkeit könnte die Kirche Haltgeben, versagt aber leider gegen Ersatzreligionen von Fitness- undFood-Lifestyles über Esoterik bis hin zu individuellzusammengewürfelten Mischungen aus den attraktivsten Mantren, die dieWeltreligionen zu bieten haben."Der Grund dafür, so Rhetoriktrainer Michael Ehlers, sei dieSprache der Pfarrer: "Kirche hält viel zu stur an ihrer Rhetorikfest, die einer aussterbenden Fremdsprache gleicht."Ehlers kritisiert: "Für den Durchschnittsmenschen von heute musses möglich sein, den Glauben individuell in das eigene Lebenintegrieren zu können, anstatt sein Leben nach ihm auszurichten, wiees vor allem die römisch-katholische Kirche verlangt."Seine Forderung: "Die Kirche wird mit der Zeit gehen müssen. Nichtnur die Botschaft muss modern und ansprechend sein, sondern auch dasgewählte Medium der öffentlichen Kommunikation. Das bedeutet vorallem: mehr aktive Social Media-Präsenz! Die Katholische Kirche inDeutschland ist auf keiner einzigen Plattform offiziell vertreten.Die Evangelische Kirche ist wenigstens auf YouTube, Facebook undTwitter präsent. Allerdings fehlt es den Seiten an Dynamik, einemprofessionellen Marketing-Konzept und Verständlichkeit. Die EKD hatdamit auf ihrer Website zumindest begonnen. Dort gibt es die Option'Leichte Sprache', mit der der Inhalt verständlicher präsentiert underklärt werden soll - modern sieht allerdings anders aus."Über die Pfarrer bzw. Priester in den Gemeinden sagtKommunikationsexperte Michael Ehlers: "Der Durst nach Empathie undemotionalen Worten ist bei vielen Menschen so groß wie nie, doch dieEnttäuschung über die Verständlichkeit beim sonntäglichenKirchenbesuch ist größer. Viele Geistliche brauchen rhetorischeinfach Nachhilfe."Besonders vom aktuellen Personal der Evangelischen Kirche istEhlers, der selbst evangelisch erzogen wurde, enttäuscht: "Deraktuelle EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm ist weit von derrhetorischen Brillanz einer Margot Käßmann oder eines Wolfgang Huberentfernt. Wir brauchen im Luther-Jahr 2017 eine Reformation derPredigt! Egal, ob evangelisch oder katholisch, die Kirche musserkennen, dass der Gottesdienst eine Bühne ist und damit auch'Showtime' bedeutet. Das steht übrigens in keinem Widerspruch zurBotschaft Jesu Christi."Pressekontakt:MAASS·GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. T. 0221 80015946. eMail:jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienb?ro, übermittelt durch news aktuell