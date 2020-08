Kommunikationslösung und Personen-Notruf-System für Behörden und Industrie made in Hannover in Kooperation mit Samsung (FOTO)

Hannover (ots) - Der exklusive Samsung Galaxy XCover FieldPro Partner TASSTA hat Anfang Juli die neue TASSTA-X Reihe vorgestellt. Diese Kommunikationslösungen, sind speziell auf mission-critical (MCPTT) nach dem ETSI 3GPP MCX Standard abgestimmt. Diese Kooperation bietet den Behörden für Organisation und Sicherheit (BOS) und kommerzielle Kunden eine professionelle, vielfältige, sichere und verschlüsselte Art der Kommunikation, Lokalisierung und Organisation.Die verschiedenen Lösungen bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten über Einzel- und Gruppenrufe in hervorragender Sprachqualität, bis zum zertifizierten Notruf Alarmierungssystem. Für Nutzer, in denen Gefahrensituationen zum Alltag gehören, bieten vor allem die Funktionen des DGUV 112-139 zertifizierten Alleinarbeiterschutzes mit GPS Ortung, Geofencing und der Indoor-Lokalisierung eine außerordentliche Steigerung der Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz. Die TASSTA Lösung befindet sich bereits bei zahlreichen Kliniken, Schulen, Streitkräften, Polizei- und Rettungsdiensten weltweit im Einsatz.Die nach dem MCX (ETSI 3GPP) Standard zertifizierte Lösung, bietet Skalierbarkeit und Sicherheit für interne Prozesse. TASSTA ist einer der Initiatoren des Standards und beteiligt sich seit Beginn an TCCA MCX-Plugtests gemäß ETSI 3GPP. Das Samsung Galaxy XCover FieldPro wurde speziell für Behörden und Militär konzipiert und vervollständigt TASSTA MCX Lösungen. Das Zusammenspiel aus Samsung-Hardware und TASSTA-Software bietet Rettungs- und Sicherheitsdienste ein lückenloses Produkt.Das Rugged-Smartphone von Samsung ist aktuell in der Zertifizierung für Personen-Notsignal-Anlagen gemäß DGUV 112-139, die noch in diesem Jahr abgeschlossen wird. Das Unternehmen hat somit ganz bewusst als exklusiven Partner in Deutschland die TASSTA GmbH gewählt. TASSTA und Samsung arbeiten gemeinsam an innovativen Kommunikationslösungen für den professionellen Bereich und unterstützen sich gegenseitig bei erfolgreichen Projekten.TASSTA unterstützt seit März diesen Jahres zahlreiche Hilfsorganisationen wie Krankenhäuser oder den Katastrophenschutz aus Italien, Frankreich, Deutschland und den Philippinen während der Corona-Krise. Für die Organisationen entstehen bis Ende des Jahres keine Kosten.Über Samsung ElectronicsSamsung Electronics Co., Ltd. inspiriert Menschen und gestaltet die Zukunft mit Ideen und Technologien, die unser Leben verbessern. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, Netzwerk-Systemen, Speicher-, Halbleiter- und LED-Produkten. Entdecken Sie die neuesten Nachrichten im Samsung Newsroom unter news.samsung.com/de.Über TASSTAMit Sitz in Hannover bietet die TASSTA GmbH Sicherheits- und Kommunikationslösungen im Business-to-Business (B2B) Bereich, die Krisenteams aus verschiedenen Branchen bei jedem Arbeitsschritt oder Vorfall sichern und unterstützen.TASSTA bietet außerdem Push-to-Talk Kommunikationslösungen entsprechend des ETSI 3GPP Standards für mission-critical Kommunikation. Gestärkt wird diese Lösung durch GPS- und Indoor-Lokalisierung, eine zertifizierte Personen-Notsignal Anlage und Alarm-Funktionen, die in Notfällen unterstützen.Pressekontakt:General ManagerTASSTA GmbHKaveh HosseinzadehKniestraße 27,30167 HanoverGermanykh@tassta.comTeam MarketingTASSTA GmbHMorlin GiebelKniestraße 27,30167 HanoverGermanymg@tassta.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141482/4669408OTS: TASSTA GmbHOriginal-Content von: TASSTA GmbH, übermittelt durch news aktuell