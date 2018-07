Kommunikationskampagne zum Zuckergehalt von Eigenmarken / Vorgaben der Health Claim-Verordnung zur Auslobung kontraproduktiv

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Köln (ots) - "PENNY hat bereits mehr als 30 Eigenmarken-Produktehinsichtlich deren Salz- und Zuckergehalt gesenkt. In den kommendenWochen folgen weitere 30. Leider dürfen wir unsere Kunden wegen derHealth Claim-Verordnung erst ab einer Reduktion von 25 Prozent beiSalz und sogar 30 Prozent bei Zucker deutlich am Produkt daraufaufmerksam machen. Das ist aus unserer Sicht kontraproduktiv.Deswegen starten wir am Samstag (04.08.) eine eigene Internet-Seite,auf der wir unsere Kunden informieren, welche Rezepturen wir zunächstim Hinblick auf die Zutat Zucker in welcher Form geändert haben.Zudem zeigen wir, welche Produkte wir gerade bearbeiten. Im nächstenSchritt erweitern wir diese Kundeninformation auch auf den Aspekt desSalzgehalts", erklärt Jochen Baab, Bereichsvorstand HandelDeutschland und Geschäftsführer REWE Group Buying. Ab 4. Augustgreift PENNY den Aspekt "Zuckerreduktion" unterstützend in rund sechsMillionen Handzetteln auf. Die bereits umgestellten Produkte habenzwischen 6,7 Prozent (Eckenjoghurt Vanille mit Schokoballs) und 20,6Prozent (Sahnekefir) weniger Zucker.Im Juni vergangenen Jahres hatte die REWE Group - zu der PENNYgehört - ein Reduktionsprogramm für Salz und Zucker vorgestellt. Zielist es, die Eigenmarken-Rezepturen langfristig zu verändern,möglichst ohne dabei die Sensorik der Produkte zu verändern. Je nachWarengruppe wird der Weg zu diesem Ziel unterschiedlich sein.Änderungen im Herstellungsprozess durch neue Technologie sind genausomöglich, wie Änderungen der Rezepturen zum Beispiel in der Auswahlder Gewürze oder Fruchtkomponenten. Das Salz- undZucker-Reduktionsprogramm der REWE Group ist auf Langfristigkeitangelegt, denn "gelernte" Geschmackserwartungen lassen sich nur übereinen längeren Zeitraum ändern.Informationen unter: www.penny.de/weniger-zucker-probieren(ab.04.08.)Über PENNY:PENNY erzielte in 2017 allein in Deutschland mit rund 2.180Filialen und 27.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 7,5 MilliardenEuro. Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit über 1.400 Filialen und21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell