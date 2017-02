Kommunen müssen über die Organisation des Nahverkehrs entscheiden können

Berlin (ots) - Anlässlich der heutigen Beratungen im Bundesrat zueinem Reformvorschlag zur Vergabe von ÖPNV-Leistungen fordert derDeutsche Städte- und Gemeindebund von den Ländern, dieEntscheidungshoheit der Kommunen bei Fragen der Organisationsform desNahverkehrs zu stärken. So müssen die Kommunen u.a. die Möglichkeithaben, Qualitätsvorgaben machen zu können, an die sich alle Anbieterhalten müssen. Die Entwicklungen in einzelnen Städten haben gezeigt,dass Privatisierungen gegen den Willen der Kommunen durchgesetztwerden konnten. Dadurch besteht die Gefahr, dass, wie bereits inPforzheim geschehen, ein bewährtes kommunales Verkehrsunternehmenabgewickelt werden und Mitarbeiter entlassen werden müssen. KommunaleInvestitionen in Fuhrpark und Gebäude werden dadurch entwertet.Private Unternehmen können dies über sogenannteeigenwirtschaftliche Anträge erreichen, die nach dem geltenden Rechtvorrangig behandelt werden müssen. Die Anbieter sollen dazu zwar ohnezusätzliche staatliche Zuschüsse auskommen. Allerdings erwarten auchdiese in der Praxis ebenfalls Zuschüsse, etwa für dieSchülerbeförderung, vergünstigte Tickets im Verkehrsverbund oder dieAnschaffung von Bussen.Die Kommunen haben einen Versorgungsauftrag und stehen damit inder Verantwortung, diese Leistungen der Daseinsvorsorge zu gewähren.Der Versorgungsauftrag sichert ab, dass die Menschen in der Stadt undauf dem Land die Möglichkeit behalten, Arztbesuche undLebensmitteleinkäufe mit dem ÖPNV zu organisieren.Um dies auch künftig sicherzustellen, muss die Entscheidungshoheitder Kommunen bei der Direktvergabe nach demPersonenbeförderungsgesetz wieder gestärkt werden. Der heute imBundesrat beratene Länderantrag ist ein wichtiger Schritt in dieseRichtung. Er verfolgt das Ziel, dass tatsächlich nur kostendeckendeAngebote zum Zuge kommen. Außerdem werden Sozialstandards wietarifvertragliche Mindestentgelte und Qualitätsstandards zugunstender Fahrgäste im ÖPNV abgesichert. Langfristiges Ziel muss bleiben,den Vorrang eigenwirtschaftlicher Verkehre ganz zu streichen. Damitwürde die kommunale Entscheidungshoheit gestärkt und die schon in derÖPNV-Verordnung vorgesehene Direktvergabe von Verkehrsleistungendurch eine Kommune an ein kommunales Unternehmen abgesichert.Pressekontakt:Kontakt:Franz-Reinhard HabbelSprecher des DStGBTel.: 030/77307-225E-Mail: Franz-Reinhard.Habbel@dstgb.deOriginal-Content von: Deutscher St?dte- u. Gemeindebund, übermittelt durch news aktuell