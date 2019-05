"Kommune mit Köpfchen": "plan b" im ZDF über nachhaltige Beschaffung (FOTO)

Mainz (ots) -Mehr als 350 Milliarden Euro geben Deutschlands Verwaltungenjährlich für Materialien und Dienstleistungen aus. In dieser Summesteckt viel Potenzial für nachhaltige Beschaffung. Am Samstag, 1.Juni 2019, 17.35 Uhr, berichtet "plan b" im ZDF über "Kommune mitKöpfchen - Wie die öffentliche Hand nachhaltig einkauft".In Wien wird nachhaltiges Wirtschaften seit über 20 Jahrenumgesetzt. Damals entwickelte Thomas Mosor in derUmweltschutzabteilung der Stadt Wien ein erstes Klimaschutzprogramm.Seitdem kauft die österreichische Hauptstadt nachhaltig ein,reduziert CO2 und spart dabei noch Geld. Vom Druckerpapier überDienstwagen bis zum Wohnungsbau - Thomas Mosor und sein Team habenimmer weiter an einem ökologischen Kriterienkatalog für dieBeschaffung gefeilt. Die Bilanz aus zwei Jahrzehnten: 15.000 TonnenCO2 weniger und eine Ersparnis von 1,5 Millionen Euro an öffentlichenGeldern.Wenn Wien neue Wohnungen braucht, werden gleich ganze Stadtteileneu geplant. Damit die Luft möglichst sauber bleibt, wenn Schutt undBaumaterial anfallen, wird "Kreislaufwirtschaft" praktiziert: Das,was früher als Bauabfall teuer entsorgt wurde, wird als Rohstoff zumTeil für den Neubau verwendet. Beton wird aus dem Material der Grubendirekt vor Ort hergestellt. Architekt Thomas Romm entwickeltgemeinsam mit Thomas Mosor Richtlinien für innovatives,umweltfreundliches und kostengünstiges Bauen.Was im Großen in Wien passiert, klappt bei Bürgermeister ThorstenKrüger im niedersächsischen Geestland auch im Kleinen. Mitnachhaltigen Ideen führt Krüger den maroden Haushalt seiner Stadt ausden Miesen: Die komplette Stadtbeleuchtung hat er auf LED-Beleuchtungumgestellt - das spart jede Menge Energiekosten. Die neue Grundschulewird zur Umweltschule, für den Dienstcomputer hat er faire Mäusegeordert. Damit Verwaltung und Bevölkerung langfristig umdenken, willer möglichst viele überzeugen, sorgsam mit den Ressourcen umzugehen.Beraten lässt sich Krüger von der 18-jährigen JugendumweltmanagerinLuisa Hasselbring - sein erklärtes Ziel: "Ich will meine StadtEnkelkind-tauglich machen! Damit sie lebenswert ist für die nächstenGenerationen, denn wir haben nur eine Welt."Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell