ROSTOCK (dpa-AFX) - Vertreter von Gemeinden und Firmen diskutieren am Donnerstag (9.00 Uhr) in Rostock beim "Breitbandforum" über Probleme beim Breitbandausbau.



Auf der Fachmesse können sich Vertreter von Kommunen über technische Einzelheiten informieren und mit Herstellern Kontakt aufnehmen, erklärten die Organisatoren. Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) wird ein Grußwort halten. Neben dem komplizierten Abruf der Fördermittel hätten die Gemeinden vor allem mit den knappen Kapazitäten der Tiefbaufirmen zu kämpfen, was die Preise steigen lasse, sagte Andreas Prestin, der die Forumsorganisatoren in fachlichen Fragen berät./fhs/DP/tos