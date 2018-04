"Kommunalpolitik wirkt schneller": drehscheibe-Interview mit Serap Güler, NRW-Staatssekretärin für Integration / Magazin für Lokaljournalisten lotet Chancen der Berichterstattung in Lokalzeitungen aus

Bonn (ots) - Niedergang der Volksparteien? Nicht im Kommunalen!Davon ist Serap Güler, Staatssekretärin für Integration inNordrhein-Westfalen, überzeugt. Im Kommunalen gebe es immer nochPolitiker, die ihre Mandate mit bis zu 70 Prozent der Stimmengewännen. "Der Grund ist die direkte Nähe zu den Menschen.Kommunalpolitiker sind vor Ort aktiv, sind direkt ansprechbar, siegeben den Menschen das Gefühl, dass sie für sie da sind, sich um ihreBelange kümmern und lösungsorientiert arbeiten", sagt Güler derdrehscheibe.Das Interview steht in der aktuellen Ausgabe des Magazins fürLokaljournalisten, das die Bundeszentrale für politische Bildungherausgibt. Kommunalpolitik ist der Schwerpunkt des Hefts. Inzahlreichen Best-Practice-Beispielen zeigt die drehscheibe in derAusgabe "Rock das Rathaus", wie Lokalzeitungen über die veränderteSituation in den Kommunen berichten. Die Bandbreite ist groß:Tiefgründige Analysen von Ratssitzungen auf Panoramaseiten(Hohenloher Tagblatt) finden darin genauso Platz wie die Porträts vonStreithähnen in Bezirksbeiräten (Stuttgarter Zeitung), der Check vonBürgermeisterprofilen auf Facebook (Heilbronner Stimme) oder dieEntlarvung einer PR-Kampagne, die einem Oberbürgermeister ein gutesWahlergebnis beschert (Frankfurter Neue Presse). Hier geht es zurAusgabe: www.bit.ly/ausgabe-kommunalpolitikHier zum Interview mit Serap Güler:www.bit.ly/drehscheibe-serap-guelerNicht nur diese Beispiele zeigen: Die kommunalpolitischeBerichterstattung steht vor ungewohnten Herausforderungen.Kommunalpolitik ist heute nicht mehr gleichzusetzen mit Haushalt,Honoratioren oder Absprachen in Hinterzimmern. Lokalredaktionenerleben ein völlig neues Spannungsfeld unterschiedlicher Interessenund Motive. Um sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, wird sich auchein Modellseminar der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb imApril in Augsburg mit dem Thema befassen.Alle drehscheibe-Beiträge rund um das Thema "KommunalpolitischeBerichterstattung" finden Sie im neuen Online-Dossier der drehscheibeunter: www.drehscheibe.org/kommunalpolitik.htmlPrintausgabe zur Probe bestellenSeit mehr als 30 Jahren bringt die drehscheibe frischen Wind indie Berichterstattung und liefert neue Ideen fürs Lokale. Das Magazinder Bundeszentrale für politische Bildung präsentiert jeden Monat auf32 Seiten die besten Themen und Konzepte aus Lokalredaktionen.Bestellen Sie jetzt ein Probeexemplar der Printausgabe unterinfo@drehscheibe.org.Noch Fragen? Besuchen Sie www.drehscheibe.org. Oder rufen Sie uns an:Stefan Wirner, Redaktionsleiter drehscheibe, Tel.: 030/695 665 22,Mail: wirner@raufeld.deOriginal-Content von: bpb: Bundeszentrale für politische Bildung, übermittelt durch news aktuell