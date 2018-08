Kommunaler Investitionsrückstand in Schulen wächst auf 47,7 Mrd. EUR

Frankfurt am Main (ots) -- Steigende Schülerzahlen und Ausbau der Ganztagsbetreuung sorgenfür höheren Investitionsbedarf- Kommunale Investitionen im Bildungsbereich halten trotz Zunahmenicht Schritt mit wachsendem Bedarf- Politik muss Investitionsschwäche durch strukturelle ÄnderungenentgegenwirkenDer Investitionsrückstand der Kommunen in Deutschland ist lautKfW-Kommunalpanel 2018 auf einen neuen Höchststand von knapp 159 Mrd.EUR geklettert. Darunter machen die Schulen mit rd. 47,7 Mrd. EURmittlerweile den größten Anteil aus, wie eine aktuelleSonderauswertung von KfW Research zu Beginn des neuen Schuljahreszeigt. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Investitionsstau bei denSchulen damit um 14,9 Mrd. EUR vergrößert. Betroffen sindinsbesondere größere Städte und Gemeinden. Regional lässt sich derAnstieg vor allem in Nordrhein-Westfalen und Süddeutschland verorten.Auch für Kindertagesstätten fehlen den Kommunen zunehmend dieInvestitionsmöglichkeiten. Der Investitionsrückstand bei derKleinkindbetreuung liegt aktuell bei 7,6 Mrd. EUR (+ 2,9 Mrd. EUR).Im gesamten Bereich der kommunalen Bildungsausgaben beziffert sichder Rückstand somit auf 55 Mrd. EUR (Vorjahr: 37,4 Mrd. EUR).Die Zunahme ist auf wachsende Bedarfe bei gleichzeitig begrenztenInvestitionskapazitäten der Kommunen zurückzuführen. "Die Zahl derKinder unter 6 Jahren hat in den letzten 8 Jahren um 450.000zugenommen. Das treibt die Ausbaubedarfe bei Kitas und Schulen geradein wachsenden Ballungszentren", sagt KfW-Chefvolkswirt Dr. JörgZeuner. Neben steigenden Kinder- und Schülerzahlen erhöhen auchqualitative Ambitionen wie der flächendeckende Ausbau derGanztagsbetreuung die kommunalen Investitionsbedarfe im BereichBildung.Zwar steigen auch die kommunalen Investitionsausgaben für Schulenund Kitas seit einigen Jahren wieder langsam an, dadurch wird abernicht unbedingt mehr und bessere Bildungsinfrastrukturbereitgestellt: "Ein Großteil der Ausgaben wird durch steigendeBaupreise regelrecht 'aufgefressen'. Darüber hinaus behindernKapazitätsengpässe in der Kommunalverwaltung und besonders derBauwirtschaft die Planung und Umsetzung weiterer Investitionen", sagtDr. Jörg Zeuner. "Das ist das Ergebnis einer haushaltspolitischenPrioritätensetzung der letzten Jahrzehnte, die sich nicht amUnterhalt und Ausbau der Infrastruktur orientiert hat. Hier ist einUmdenken nötig."Mit dem jetzigen Investitionsniveau würde der Abbau desInvestitionsrückstands bei Schulen und Kitas fast sieben Jahredauern. Dabei sind zusätzliche Bedarfe wie der Ausbau vonGanztagsschulen und der Unterhalt der bestehenden Infrastruktur nochnicht berücksichtigt. "Wir brauchen strukturelle Verbesserungen derkommunalen Investitionsfähigkeiten, damit wir langfristig diebenötigten Investitionen in Schulen und Kitas gewährleisten können"so Jörg Zeuner weiter. "Gute Schulen und Kitas sind das Fundament fürdie Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und die persönlichenEntwicklungschancen der Kinder. Schlechte Bildung heute heißt höhereSozialausgaben morgen - das ist ein mieser Tausch. Gute Bildung setztneben einem modernen Schulangebot, engagierten Lehrern undintelligenten Unterrichtsinhalten auch ordentliche Gebäude voraus. Esist dringend an der Zeit, nach Jahren des Stillstands hier zu echtenFortschritten zu kommen."Hinweis:Auf Grundlage der Daten des KfW-Kommunalpanels veröffentlicht KfWResearch weitere Publikationen und Studien wie den aktuellen OnepagerKfW Research Volkswirtschaft Kompakt Nr. 162 "Wo sollen all dieKinder hin? Investitionsrückstand in Schulen und Kitas steigtweiter", der unter www.kfw.de/research-kommunen verfügbar ist.Das KfW-Kommunalpanel wird seit 2009 im Auftrag der KfW vomDeutschen Institut für Urbanistik (Difu) erstellt. Es handelt sich umdie größte, regelmäßige Befragung von Kämmereien in kreisfreienStädten, Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden mit mehr als2.000 Einwohnern in Deutschland. Kernpunkte der Befragung sind diekommunale Finanzlage, die Investitionstätigkeit und derenFinanzierung. Den Bericht und weiterführende Informationen finden Sieunter www.kfw.de/kommunalpanel.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine VolkTel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell