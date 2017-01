Kommunale Projektmanagement-Kompetenz stärken! / Kooperationsvereinbarung zwischen GPM und KGSt auf dem Governancekongress am 25. und 26. Januar 2017 in Berlin

Berlin (ots) - Wie können politische Ziele erfolgreich aufkommunaler Ebene umgesetzt werden? Und wie verbessern Verwaltungenihren Service für Bürger und Kunden?Für die KGSt - die Kommunale Gemeinschaftsstelle fürVerwaltungsmanagement - ist Projektmanagement ein wichtigesFührungsinstrument zur Umsetzung politischer Ziele und Strategien undzur Verbesserung der Serviceleistungen für die Bürger und Kundeneiner Verwaltung.Mit der GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. hatsie einen Partner gefunden, der die Standards für professionellesProjektmanagement in Deutschland setzt und als deutscher Knoten ineinem internationalen Kompetenznetzwerk auch internationaleKompetenzstandards für die öffentliche Verwaltung bereitstellt.Gemeinsam schlossen beide Partner einen Kooperationsvertrag überdie Zusammenarbeit zur Förderung des kommunalen Projektmanagements,der exklusiv auf dem Governancekongress am 25. und 26. Januar inBerlin vorgestellt wird. "Weiterbildungen in Projektmanagement gibtes viele. Eine, die auf die Anforderungen kommunaler Führungskräftezugeschnitten ist, existiert bisher noch nicht. Gemeinsam schließenwir diese Lücke," erläutert Rainer Christian Beutel, Vorstand derKGSt, die neue Kooperation.Im Rahmen dieser Kooperation, in die auch der DStGB und derDeutsche Landkreistag einbezogen ist, unterstützt die GPM dieBereitstellung einer qualitätsgesicherten PM-Ausbildung für kommunaleProjektleiter und Führungskräfte."Angesichts des enormen Erneuerungsbedarfs der kommunalenInfrastruktur in der Größenordnung von 136 Milliarden Euro undsteigender Anforderungen in den Politikbereichen Bildung, Mobilität,Gesundheit, Energie und Sicherheit gewinnt das Projektmanagement inden Städten, Kreisen und Gemeinden weiter an Bedeutung, Daher begrüßtder DStGB die gemeinsame Initiative der Kooperationspartner KGST undGPM", erklärte Franz-Reinhard Habbel, Sprecher des Deutschen Städte-und Gemeindebundes.Im Rahmen ihres "Aktionsprogramms - Mit Projekten DeutschlandsZukunft gestalten" unterstützt die GPM Bund, Ländern und Kommunen beider Stärkung der die Steuerungskompetenz der öffentlichenAuftraggeber. "Ein wichtiger Schritt dahin ist eine angemesseneVorbereitung der Führungskräfte auf ihre Rolle in Projekten", ergänztProf. Helmut Klausing, Präsident der GPM.GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.Die GPM ist der führende Fachverband für Projektmanagement inDeutschland. Mit derzeit über 7.800 Mitgliedern, davon rund 360Firmenmitglieder, aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulenund der öffentlichen Institutionen bildet die GPM das größte Netzwerkvon Projektmanagement-Experten auf dem europäischen Kontinent. Dasprimäre Ziel der 1979 gegründeten GPM ist es, die Anwendung vonProjektmanagement in Deutschland zu fördern, weiter zu entwickeln, zusystematisieren, zu standardisieren und weiter zu verbreiten. Mehrdazu unter www.gpm-ipma.deDie KGSt ist die Kommunale Gemeinschaftsstelle fürVerwaltungsmanagement. Empfehlungen, Konzepte und Lösungen zuaktuellen und relevanten Fragen des kommunalen Managements - dafürsteht die KGSt seit über 66 Jahren. Die KGSt arbeitet unabhängig vomStaat und den politischen Parteien. Zu ihren rund 2.000 Mitgliedernmit insgesamt über 75 Millionen Einwohnern zählen Städte, Kreise,Gemeinden und Verwaltungsorganisationen aller Größenordnungen ausDeutschland, Österreich und der Schweiz.Pressekontakt:GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.Hauptstadtrepräsentanz BerlinHausvogteiplatz 12, 10117 Berlin, Tel: Tel.: +49 30 36403399-72PressekontaktNorman Heydenreichn.heydenreich@gpm-ipma.deTel.: 0178-2667120Original-Content von: GPM Deutsche Gesellschaft f?r Projektmanagement e. V., übermittelt durch news aktuell