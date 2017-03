Kommunale Pflegeverantwortung darf keine Pflegeverhinderung werden / bpa sieht Nachteile für Pflegebedürftige, wenn Kommunen künftig Angebote steuern wollen

Stuttgart (ots) - "Wir versorgen die Menschen in Baden-Württembergnicht im luftleeren Raum, sondern mitten in der Nachbarschaft. Damitleben wir privaten Träger bereits das, was der Gesetzgeber mit demdritten Pflegestärkungsgesetz fördern möchte." Derbaden-württembergische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privaterAnbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) Rainer Wiesner hat auf derMitgliederversammlung des Verbandes in Esslingen die Bedeutung vonguter Zusammenarbeit in den Kommunen betont. Er warnte gleichzeitigdavor, den kommunalen Behörden künftig eine Steuerung derPflegeangebote zuzugestehen."Unsere Mitgliedsunternehmen wissen genau, welche pflegerischenVersorgungsformen von den Betroffenen und ihren Familien gebrauchtwerden. Wenn die Kommunen in Baden-Württemberg mit demPflegestärkungsgesetz die Verantwortung für die Organisation derPflege vor Ort bekommen, bedeutet das eine Verpflichtung, eine breiteLandschaft unterschiedlicher Angebote zu ermöglichen und nicht Pflegezu verhindern", betonte Wiesner. Private Träger müssten an einemfairen Wettbewerb beteiligt werden. "Wir sind ein verlässlicherPartner im System und tragen einen großen Anteil an der Pflege inBaden-Württemberg. Auf diese wichtige Säule der Versorgung sollensich Pflegebedürftige auch künftig verlassen können."Als Gastrednerin nannte die Staatssekretärin im Ministerium fürSoziales und Integration Baden-Württemberg Bärbl Mielich die stärkereRolle der Kommunen bei der Organisation der Pflege "politischrichtig". Sie hoffe, dass die Kommunen auch weiterhin eine hoheBereitschaft zeigten, aktiv zu werden und Verantwortung zuübernehmen. "Die privaten Träger sind für uns ein ganz wichtigerPartner, wenn es darum geht, neue Wege zu gehen und das Leben ältererMenschen zu gestalten. Ich rufe Sie auf, sich vor Ort zu beteiligenund in Ihrer Kommune Strukturen zu schaffen", sagte dieStaatssekretärin an die Adresse der mehr als 1.000bpa-Mitgliedsunternehmen im Land.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über1.000 in Baden-Württemberg) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Stefan Kraft, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle,Tel.: 0711/960 49 60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell