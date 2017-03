Kommunale Finanzen 2016 mit einem Überschuss von 5,4 Milliarden Euro

Wiesbaden (ots) - Die Kern- und Extrahaushalte der Gemeinden undGemeindeverbände in Deutschland (ohne Stadtstaaten) wiesen im Jahr2016 in der Abgrenzung der Finanzstatistiken einen Überschuss in Höhevon rund 5,4 Milliarden Euro aus. Wie das Statistische Bundesamtweiter mitteilt, war dieser Überschuss laut vierteljährlicherKassenstatistik um 2,2 Milliarden Euro höher als im Vorjahr.Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden gab es im Jahr 2016 einendeutlichen Zuwachs der Einnahmen um 7,0 % auf 247,1 Milliarden Euro.Eine besondere Rolle spielten dabei die laufenden Zuweisungen sowieKostenerstattungen von Bund und Ländern, womit sie sich unter anderemverstärkt an den kommunalen Sozialleistungen beteiligten. ImVergleich zum Vorjahr wurden diese laufenden Zuweisungen undKostenerstattungen um 12,0 % oder 9,6 Milliarden Euro auf 89,7Milliarden Euro erhöht. Darunter waren die Schlüsselzuweisungen derLänder mit einem Anteil von 39 % die größte Zuweisungsart. Nicht zuden laufenden Zuweisungen und Kosten-erstattungen gehören dieinvestiven Zuweisungen der Länder, die um 4,8 % auf 7,1 MilliardenEuro sanken. Der Anstieg der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren um9,6 % auf 28,1 Milliarden Euro ist unter anderem durch dieUmsatzerlöse der kaufmännisch buchenden Extrahaushalte begründet. Dieweiterhin günstige Entwicklung der Steuereinnahmen mit + 5,8 % auf89,8 Milliarden Euro ist auf den Anstieg der Gewerbesteuer-einnahmen(netto) um 9,7 % auf 38,3 Milliarden Euro zurückzuführen.Diesen Einnahmen standen im Berichtsjahr im Vergleich zu 2015deutlich um 6,1 % auf 241,7 Milliarden Euro gestiegene Ausgabengegenüber. Besonders stark stiegen mit + 9,8 % die Ausgaben fürsoziale Leistungen auf 59,3 Milliarden Euro, das waren 5,3 MilliardenEuro mehr als im Jahr 2015. Ein Grund für diesen Zuwachs ist, dasssich die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe um 20,3 % oder 1,9Milliarden Euro erhöhten und sich damit auf 11,2 Milliarden Eurobeliefen. Mit + 76,5 % oder + 2,4 Milliarden Euro war der Zuwachs derLeistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz noch größer, sieerreichten 5,5 Milliarden Euro. Leicht rückläufig (- 1,9 %) warenwegen der günstigen Arbeitsmarktlage die kommunalen Ausgaben derGrundsicherung für Arbeitsuchende, die 12,3 Milliarden Euro betrugen.Die Ausgaben für das Personal beliefen sich auf 62,8 Milliarden Euro(+ 3,6 %) und die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand lagen bei55,0 Milliarden Euro (+ 7,9 %). Die günstigen Verhältnisse amKreditmarkt ermöglichten eine Reduktion der Zinsausgaben um 9,6 % auf3,6 Milliarden Euro.Die Kommunen haben im Berichtsjahr 25,8 Milliarden Euro fürSachinvestitionen ausgegeben, das waren 4,5 % mehr als im Jahr 2015.Dazu gehören unter anderem Investitionen im Zusammenhang mit derUnterbringung von Schutzsuchenden. Die darin enthaltenen Ausgaben fürBaumaßnahmen stiegen noch stärker um 5,8 % auf 19,0 Milliarden Euro.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Olaf Seese,Telefon: (0611) 75-4167,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell