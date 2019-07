Kommunale Energieversorger wollen beim Klimaschutz Tempo machen

München (ots) - 63 kommunale und regionaleEnergieversorgungsunternehmen aus der Thüga-Gruppe schlagen konkreteMaßnahmen vor, um mit erneuerbarem Gas eine kostengünstige undklimafreundliche Wärme- und Verkehrswende umzusetzen. Kern desMaßnahmenkatalogs ist die Einführung eines verpflichtenden Anteils anerneuerbaren Gasen.Die Quote sieht für Sektoren, deren CO2-Emissionen nicht über denEmissionshandel ausgeglichen werden, einen Anteil erneuerbarer Gasevon 25 Prozent bis zum Jahr 2030 vor. Darüber hinaus fordern dieUnternehmen einen Preis für CO2-Emissionen in den Sektoren, die nichtunter den Emissionshandel fallen. Dabei soll sich die Höhe desCO2-Preises am EU-Emissionshandel orientieren. Damit würden alleSektoren beim Ausstoß von CO2 gleichbehandelt."Mit den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen lassen sich dieTreibhausgasemissionen insbesondere im Gebäude- und Verkehrsbereicheffektiv und effizient senken. Damit könnte Deutschland die drohendenAusgleichszahlungen beim Verfehlen der CO2-Minderungszielevermeiden", sagt Michael Riechel, Vorsitzender des Vorstandes derThüga Aktiengesellschaft."Ein einheitlicher CO2-Preis in den unterschiedlichen Sektorensowie für die einzelnen Energieträger ist wesentliche Voraussetzungfür wirksamen Klimaschutz. Dieser muss hinsichtlich seiner HöheLenkungswirkung entfalten. Die bisher bestehende Ungleichbehandlung -gerade für Strom und für Fernwärme - führt zu massiven Fehlanreizen,die den Klimaschutzzielen entgegenstehen", erklärt Josef Hasler,Vorstandsvorsitzender der N-ERGIE Aktiengesellschaft.Maßnahmen für eine erfolgreiche Wärme- und VerkehrswendeNeben einem einheitlichen CO2-Preis und einer verpflichtendenQuote schlagen die Branchenvertreter vor, den Anteil von Wasserstoffin der Gasinfrastruktur zu steigern und Power-to-X-Anlagen weiterauszubauen. "Mit Power-to-X können wir die Sektorenkopplungunterstützen, die CO2-Emissionen senken und das Stromnetz entlasten",so Caspar Baumgart, Vorstandsmitglied der WEMAG AG. "Die Machbarkeitder Technologie ist längst nachgewiesen, jetzt geht es darum, diesein die Infrastruktur zu integrieren. Das zeigt auch unserPower-to-Gas-Projekt in Freiburg", unterstreicht Dr. ThorstenRadensleben, Vorstandsvorsitzender der Badenova. "Hier geht es darum,das Thema Wasserstoff-Beimischung im Gasnetz konkret umzusetzen."Das Marktanreizprogramm der Power-to-X-Allianz sei dabei einwichtiger Meilenstein. "Ein Ausbau der Power-to-X-Kapazitäten auffünf Gigawatt über einen Zeitraum von fünf Jahren ist sinnvoll undnotwendig", ergänzt Dr. Christian Friebe von der StabsstelleEnergiepolitik der Thüga.Mit einer Stimme für mehr KlimaschutzZiel der Unterstützer aus der kommunalen Energie- undWasserwirtschaft ist es, die politischen Entscheider für dievorgeschlagenen Maßnahmen zu gewinnen. "Mit den Maßnahmen setzen wiruns als kommunale Unternehmen für mehr Klimaschutz und eineerfolgreiche Wärme- und Verkehrswende ein", sagt Julien Mounier,Vorsitzender des Vorstandes von BS|Energy. "Erdgas, Biomethan undWasserstoff sowie die bestehende Netzinfrastruktur werden dazu inDeutschland einen wesentlichen Beitrag leisten."Das Positionspapier "Erneuerbares Gas für die Wärme- undVerkehrswende - Positionen für weniger CO2 und mehr Klimaschutz inDeutschland" kann hier heruntergeladen werden: http://ots.de/BoPPHNPressekontakt:Dr. Detlef HugPressesprecherdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell