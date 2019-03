Kommunal- und Regionalpolitiker unterstützen den globalen Klimastreik und fordern eine klimaneutrale EU bis 2050

Finanztrends Video zu



Brüssel (ots) - Die Städte und Regionen der EU befürworten den fürheute, (15. März) geplanten Weltklimastreik. Dabei geht es um einenglobalen Streik für die Zukunft, an dem voraussichtlichhunderttausende Jugendliche weltweit teilnehmen werden, um dringendnotwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Erderwärmung einzufordern.Auf dem in Bukarest unter dem Motto "EUropa erneuern" einberufenenGipfel bekräftigten die Kommunal- und Regionalpolitiker ihreForderung an die EU, ihre Anstrengungen auszuweiten und zuvereinbaren, die Erderwärmung auf deutlich unter 2° C zu halten. Siewollen bis 2050 ein klimaneutrales Europa verwirklichen.In mehr als 30 Ländern weltweit demonstrieren seit August 2018tausende von Schülerinnen und Schüler für mehr und besserenKlimaschutz. 2018 erreichte der weltweite CO2-Ausstoß seinenbisherigen Höchststand. Dies war der Auslöser für das Engagement derschwedischen Schülerin Greta Thunberg. Die 16-Jährige initiierteregelmäßige Schulstreiks für den Klimaschutz, woraus die globaleBewegung "Fridays for Future" entstand. Nach ihrem Vorbilddemonstrieren nun unzählige Schülerinnen und Schüler jede Woche fürechten Klimaschutz.Unter Bezugnahme auf Thunbergs jüngste Ausführungen in Brüssel,erklärt Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Europäischen Ausschussesder Regionen (AdR): "Die jungen Menschen gehen auf die Straße, umeiner einfachen Forderung Nachdruck zu verleihen: dass die Staats-und Regierungschefs der ganzen Welt die 2015 in Paris eingegangenenKlimaschutzverpflichtungen einlösen. Der Kampf gegen den Klimawandelwird auf lokaler Ebene ausgetragen und gewonnen, und die Städte undRegionen übertreffen die nationalen Zielsetzungen. Die EU hat Zieleaufgestellt und Investitionen verstärkt, doch reicht das immer nochnicht: Es muss deutlich mehr getan werden, um die Städte und Regionenin die Lage zu versetzen, den Wandel zu bewältigen, grüneArbeitsplätze zu schaffen, energieeffizient zu werden und dieEmissionen weiter zu senken. Die Wissenschaft spricht Klartext, diejungen Menschen habe ihre Hausaufgaben gemacht, und nun ist es anuns, den Planeten zu schützen und ihre Zukunft zu sichern und deshalbfordern wir ein klimaneutrales Europa bis 2050."Der Gipfel ist seit der COP 21 in Paris die größte Zusammenkunftvon Kommunal- und Regionalpolitikern aus der EU, zu der auch 150lokale und regionale Jungpolitikerinnen und -politiker eingeladenwaren. Der erste Vizepräsident des AdR, Markku Markkula, appelliertan die Öffentlichkeit: "Klimaschutz ist nicht im Alleingang möglich:Wir müssen alle aktiv dazu beitragen. Und das funktioniert nur, wennalle Regierungsebenen gemeinsam mit Industrie und UnternehmenInnovationen fördern. Wir müssen die UN-Nachhaltigkeitsziele in diePolitik integrieren, nicht nur mit Worten, sondern mit Investitionen.Die Energiewende kann über EU-Fonds und öffentliche Mittelkofinanziert werden, doch allem voran muss auch vor Ort einförderliches Umfeld für nachhaltige Unternehmen geschaffen werden."Im Rahmen der Debatte zum Thema "Regionen und Städte der EU füreine nachhaltige Zukunft" auf dem Bukarester Gipfel mahnenAdR-Mitglied Vasco Alves Cordeiro, Vorsitzender der Konferenz derperipheren Küstenregionen Europas, und Präsident derRegionalregierung der Azoren (Portugal): "Wir alle, egal auf welcherEntscheidungsebene, müssen uns klarmachen, dass der Klimawandel keinZukunftsproblem ist, sondern dass wir bereits hier und jetzt seineAuswirkungen spüren, die wir nur gemeinsam und durch abgestimmtesVorgehen bewältigen können. Und genau das fordert unsere Jugend vonuns: dass wir heute zusammenarbeiten, damit sie morgen eine Zukunfthaben. Die europäischen Regionen gehen mit gutem Beispiel voran. Aberauch die EU und ihre internationalen Partner dürfen nicht in ihrenKlimaschutzanstrengungen nachlassen."Magnus Berntsson' Präsident der Versammlung der Regionen Europasund R20 (Regionen für Klimaschutz) sowie Vizepräsident desRegionalrats von Västra Götaland (Schweden) betont: "Die regionalenund lokalen Gebietskörperschaften in Europa und weltweit bejahennachdrücklich das Übereinkommen von Paris und fordern ehrgeizigeKlimaschutzmaßnahmen. Wir sind Teil der Lösung. Wir an der Basisverstehen die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger. Gemeinsam mitder Wirtschaft und Wissenschaft vor Ort schaffen wir grünes Wachstumund grüne Arbeitsplätze und ersetzen so, was durch den Wandelverloren geht. Über Zusammenarbeit und den Austausch bewährterVerfahren wird unser Ansinnen gelingen. Und das entspricht dem, wasdie Jugend von uns fordert."Einem im November 2018 veröffentlichten wissenschaftlichen Berichtdes Weltklimarats zufolge bleiben den Menschen weniger als 20 Jahre,um eine Klimakatastrophe abzuwenden, bei der die Erderwärmung außerKontrolle gerät. Die Wissenschaftler warnen, dass sich das Klima beiungebrochener Entwicklung bis 2100 um 3 °C erwärmen wird, wodurcheinerseits die Biodiversität irreversible Schäden davontragen undandererseits das Wetter außer Kontrolle geraten wird.Hinweise für die Presse:Der Gipfel "EUropa erneuern" in Bukarest endet mit der Annahmeeiner Erklärung der lokalen und regionalen Entscheidungsträger zumThema "Die EU gemeinsam mit unseren Regionen und Städten von Grundauf erneuern", die dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannisförmlich überreicht wird. Diese Gipfelerklärung mit derZukunftsvision der Regionen und Städte richtet sich an diePräsidenten der EU-Organe sowie die Staats und Regierungschefs derEU, die am 9. Mai in Sibiu, Rumänien, zusammenkommen, um über dieZukunft der EU zu debattieren.Neben Governance und Demokratie, Zusammenhalt und denregionalwirtschaftlichen Auswirkungen des Brexits ist auch dienachhaltige Entwicklung überragendes Thema einer Sitzung des Gipfelsvon Bukarest, in der die Städte und Regionen die Verwirklichung vonKlimaschutz vor Ort veranschaulichen werden. Hier geht es zuverschiedenen aktuellen Nachhaltigkeitsinitiativen von Städten undRegionen in der EU.Regionen und Städte für KlimaschutzDie Energiewende in Europa und die Dekarbonisierung der Wirtschafthaben für die Städte und Regionen der EU unbedingten Vorrang. DerEuropäische Ausschuss der Regionen, eine EU-Versammlung von 350lokalen und regionalen Mandatsträgern, erarbeitet derzeit zweiStellungnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele in Europa. Aufseiner Plenartagung am 26./27. Juni ist die Verabschiedung seinerStellungnahme "Ein sauberer Planet für alle" geplant. 