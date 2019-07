Kommunal-Barometer 2019: Finanzinstitute erwarten Comeback der Kommunalfinanzierung

München (ots) - Drei von vier Banken gehen davon aus, dass dasGeschäftsfeld Kommunalfinanzierung in den kommenden zwei bis dreiJahren an Attraktivität gewinnen wird. Wie das jährlich erhobene"Kommunal-Barometer" zeigt, ist die Vergabe von Krediten an Kommunenund kommunale Unternehmen bereits im vergangenen Jahr für Bankenwieder interessanter geworden. Für die Studie hat das MünchnerFinTech CommneX zusammen mit der TU Darmstadt mehr als 170 Expertenaus Kommunen, kommunalen Unternehmen und Finanzinstituten befragt.Für 73 Prozent der Finanzinstitute ist die Kommunalfinanzierungaktuell ein attraktives Geschäftsmodell. Im vergangenen Jahr teiltenlediglich 62 Prozent der befragten Banken diese Einschätzung. Damithat sich der Wert im Vergleich zum Vorjahr stark erhöht."Finanzunternehmen erkennen zunehmend, dass sich die Kreditvergabenan Kommunen und kommunale Unternehmen vor allem aufgrund derregulatorischen Vorteile lohnen. Gleiches gilt für das großvolumigeEinlagengeschäft als Beimischung im Refinanzierungsmix derInstitute", erläutert CommneX-Geschäftsführer Carl v. Halem.Ein Trend, der sich fortsetzt. Blicken die Finanzinstitute in dienähere Zukunft, erwarten 71 Prozent, dass sich die Attraktivität vonKommunalfinanzierungen in den kommenden zwei bis drei Jahren sogarweiter erhöht. 2018 war nur die Hälfte der Befragten dieser Ansicht.CommneX-Mitgründer Friedrich v. Jagow sieht dabei für die Bankenklare Vorteile: "Kommunale Finanzierungen kommen in großen Tickets,sind einfach in der Handhabung und sind darüber hinausinsolvenzsicher, risiko- und eigenkapitalneutral. Das Geschäft mitder öffentlichen Hand eignet sich neben den risikolosenErtragspotenzialen vor allem für die Gesamtkapitalsteuerung und alssicheres Depot für Liquidität.""Digitale Kredit-Marktplätze bieten Kommunen und derFinanzwirtschaft künftig noch bessere Möglichkeiten, das für beideSeiten attraktive Potenzial zu heben, da diese Vertriebs- undAkquise-Kosten auf ein Minimum senken", ist sich Prof. Dr. DirkSchiereck von der TU Darmstadt sicher. "Beide Seiten - Kommunen undFinanzinstitute - sehen, dass der Markt sich verändert und dieBereitschaft, mit digitalen Lösungen darauf zu reagieren, ist lautunserer Studie bereits hoch. Die personellen Ressourcen lassen sichin anderen Geschäftsbereichen profitabler einsetzen und die Institutestellen sich strategisch entsprechend auf." Der Finanzierungsexpertehat das "Kommunal-Barometer" auch in diesem Jahr wiederwissenschaftlich begleitet.Kommunal-Barometer 2019Die CommneX-Studie "Kommunal-Barometer 2019" beruht auf einerAnfang des Jahres abgeschlossenen Online-Befragung zum ThemaKommunalfinanzierung. Insgesamt nahmen 174 Kämmerer,Finanzentscheider kommunaler Unternehmen sowie Kommunal-Expertenprivater, öffentlich-rechtlicher und genossenschaftlicherFinanzinstitute daran teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachgebietsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.Die Studie kann bestellt werden unter:https://www.commnex.de/kommunal-barometerÜber CommneX - www.commnex.deCommneX ist der unabhängige digitale Marktplatz für denFinanzierungs- und Einlagebedarf der öffentlichen Hand in Deutschlandund Österreich. Das FinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde2016 von den beiden Geschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v.Halem gegründet. Seit dem Frühjahr 2017 online, führt CommneX auf derdigitalen Ausschreibungs- und Vermittlungsplattform Finanzprojektevon Kommunen, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften undkommunalnahen Unternehmen mit Finanzpartnern wie Banken,Versicherungen und institutionellen Investoren zusammen. Alszentraler Online-Marktplatz eröffnet CommneX dadurch etablierten wieauch neuen Marktteilnehmern einen direkten und effizienten Zugang zumgesamten kommunalen Kredit- und Anlagemarkt in Deutschland undÖsterreich.Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungMittelweg 14220148 Hamburg+49 (0)40 207 6969 83+49 (0) 177 305 5194Arne.Stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: CommneX GmbH, übermittelt durch news aktuell