Kommunal-Barometer 2018: Kommunale Kassenkredite statt EZB-Negativzinsen / Niedrigzinsphase bietet Banken die Chance, kommunale Kreditnehmer langfristig zu entwickeln

München (ots) - Vier von zehn Banken halten kurzlaufendeLiquiditätskredite an Kommunen, sog. Kassenkredite, selbst beinegativer Verzinsung für eine attraktive Alternative zur Einlage beider Europäischen Zentralbank (EZB). Dort nämlich müssen dieGeldinstitute für die Einlagerung von Liquidität Strafzinsen in Höhevon derzeit 0,4 Prozent zahlen, was grundsätzlich jedeAnlagemöglichkeit mit vergleichbarer Sicherheit und höherer Renditeattraktiv macht. Entsprechend wurden mehr als jeder dritten Kommunebereits Finanzierungen zu Negativzinsen je nach Laufzeit angeboten,wie das "Kommunal-Barometer 2018" zeigt. Für diese Studie hat dasMünchner FinTech CommneX zusammen mit der TU Darmstadt rund 140Experten aus Kommunen, kommunalen Unternehmen und Finanzinstitutenbefragt.Die Entscheidung der EZB im Frühjahr 2018, den Leitzins auf seinemniedrigen Niveau zu belassen, setzt die Bankenbranche weiterhin unterDruck. Derzeit horten viele Institute sogar vermehrt Bargeld in ihrenTresoren, um Strafzahlungen zu vermeiden. "Eine weit bessere Optionwäre für die Banken, den Bereich der kommunalen Finanzierung vorallem im kurzfristigen Bereich zu erschließen. Kommunen sindverlässliche Schuldner mit einem kontinuierlichen Kreditbedarf undals Kreditnehmer insolvenzunfähig, risiko- und eigenkapitalneutral",erklärt Friedrich v. Jagow, Geschäftsführer der digitalenMarktplatz-Plattform CommneX.Was Banken oder auch andere institutionelle Anleger häufig davonabhält, den Markt der kommunalen Finanzierung direkt zu bedienen, istdas anspruchsvolle Umfeld. Kommunen und ihre angegliedertenUnternehmen agieren bei der Kreditaufnahme seit jeher eherkonservativ. Sie müssen strengen Auflagen, aber auch den hohenAnforderungen des öffentlichen Bewusstseins genügen. Daher ist dieAnsprache dieses Kundenkreises für die Finanzierung oft langwierigund komplizierter als bei privaten Kreditnehmern. "Verlässlichkeitist für Kommunen eines der höchsten Güter in Finanzierungsfragen.Daher setzen viele Kämmerer auf vertraute Geldinstitute, oft direktvor Ort. Eine umfangreiche überregionale Suche nach den bestenKreditkonditionen ist aufgrund der althergebrachten Marktmechanismenbislang eher unüblich und nur bei Großprojekten gegeben. Geradejedoch die jetzigen Rahmenbedingungen, gesetzt durch dieNiedrigzinspolitik der EZB, könnten die Banken nutzen um dieseOrtsgebundenheit aufzubrechen und Kommunen als dauerhafte Kunden zuentwickeln. Wer sich bereits jetzt in der kommunalen Welt überKassenkredite als verlässlicher Partner etabliert, kann sich einvielversprechendes Kundenportfolio auch für andere Produkte aufbauenund ist vorbereitet, wenn sich die Zinslage wieder normalisiert.Neben der Gewinnung treuer Kreditnehmer für die Zukunft bietet derKassenkredit hier eine sichere, höherverzinste Anlage als die Einlagebei der EZB", rät Carl v. Halem, ebenfalls Geschäftsführer beiCommneX.Die Nutzung von Online-Plattformen kann interessierten Banken dieNeukundengewinnung im kommunalen Umfeld erheblich erleichtern undeinen direkten Marktzugang schaffen, mit dem man gezielt nachpassenden Kreditnehmern und Kredittickets suchen kann. Sieermöglichen Kämmerern, ohne übermäßigen Aufwand überregionaleAngebote zu vergleichen. "Entscheidend ist in derOnline-Kreditvermittlung für Kommunen vor allem die Transparenz. WennKämmerer die Erfahrung machen, dass Darlehen über digitalePlattformen ebenso klare, verlässliche Bedingungen wie der gewohnteKreditgeber vor Ort garantieren, werden sie auch vermehrt auf solcheAngebote zurückgreifen", ist Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TUDarmstadt, der das "Kommunal-Barometer 2018" wissenschaftlichbegleitet hat, überzeugt.Kommunal-Barometer 2018Die CommneX-Studie "Kommunal-Barometer 2018" beruht auf einerAnfang des Jahres abgeschlossenen Online-Befragung zum ThemaKommunalfinanzierung. Insgesamt nahmen 137 Kämmerer,Finanzentscheider kommunaler Unternehmen sowie Kommunal-Expertenprivater, öffentlich-rechtlicher und genossenschaftlicherFinanzinstitute daran teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachbereichsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.Die Studie kann bestellt werden unter:https://www.commnex.de/kommunal-barometer-2018Über CommneX - www.commnex.deCommneX ist der digitale Marktplatz für Kommunalkredite undFinanzierungen kommunaler Unternehmen in Deutschland. DasFinTech-Unternehmen mit Sitz in München wurde 2016 von den beidenGeschäftsführern Friedrich v. Jagow und Carl v. Halem gegründet. Seitdem Frühjahr 2017 führt CommneX auf der digitalen Ausschreibungs- undVermittlungsplattform Finanzierungsprojekte von Kommunen, anderenöffentlich-rechtlichen Körperschaften und kommunalnahen Unternehmenmit Kreditgebern wie Banken, Versicherungen und institutionelleInvestoren zusammen.Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungMittelweg 14220148 Hamburg+49 (0)40 207 6969 83+49 (0) 177 305 5194Arne.Stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: CommneX GmbH, übermittelt durch news aktuell