Kommt jetzt die Inflation? Das ist eine hochpolitische Frage!

An den Finanzmärkten läuft gerade eine der größten Wetten, die es je gegeben hat. Die Frage lautet: Kommt bald die Inflation? Einerseits wird an der Börse erwartet, dass sich die Inflationsrate nicht nennenswert erhöhen wird. Das ist an den negativen Zinsen vieler Anleihen abzulesen. Auf der anderen Seite steht der enorme Anstieg des Goldpreises. Das spricht wiederum dafür, dass viele Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung