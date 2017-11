Kommt es bei ADVA Optical zum Kursfeuerwerk?

Liebe Leser,

wie es scheint, hat ADVA Optical diverse Probleme überwunden und schwingt sich nun zu neuen Höhen auf. Dies berichtete Sascha Huber letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Mehr als +12% ging es am 21. November mit der Aktie des Netzwerktechnikspezialisten ADVA Optical nach oben – nicht zuletzt deshalb, weil ein Hedgefonds seine Beteiligung am Unternehmen erhöht hat.

Die Entwicklung! Sascha Huber hatte erst kurz zuvor, am 16. November, auf eine abgeschlossenene charttechnische Bodenbildung hingewiesen und nun hat die Aktie mit dem Kurssprung diese charttechnische Bodenbildung vollenden können. Schließlich hatte der Hedgefonds Teleios Capital Partners des Investors Igor Kuzniar seinen ADVA- Anteil von 10% auf 15% ausgebaut.

Der Ausblick! Aktuell sieht es so aus, als könnten die Kurse weiter steigen – bis zum Kursziel von 8,00 Euro und darüber hinaus. Das Management wird sich allerdings anstrengen müssen, dann auch zu liefern.

Wie wird es mit dem Unternehmen und mit dessen Aktie nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.